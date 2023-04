Risto Mejide continúa con su programa de entrevistas ‘Viajando con Chester’ y este martes se ha sentado en el sillón con Esther Aranda, la concursante de Operación Triunfo 2008 a la que vapuleó con sus críticas destructivas, con frases como «eres el producto más defectuoso» que hoy no tendrían cabida en televisión, pues la importancia sobre cuidar la salud mental está más asumida que antes. Curiosamente, la enemistad de Risto y Esther inspiraba un hilo en los foros de JENESAISPOP originalmente dedicado a los haters, llamado «Estoy hasta el coño de Esther Aranda», que sigue en activo.

Risto ha pedido disculpas a Esther Aranda por las duras y abusivas críticas que le dirigió en el programa: “No me siento orgulloso de mis valoraciones, creo que patiné» y «lo siento mucho, de verdad, y siento que tuvieras que pasar por eso» han sido sus palabras. Sin embargo, Mejide reconoce que no se arrepiente de haber actuado de esa manera porque «es lo que me ha hecho que a día de hoy esté aquí», y pone el foco en la sed de morbo de programa y audiencia: «habría que hacer un examen de por qué una figura como la mía lo petó tanto”.

Esther recuerda muy negativamente la experiencia: «Me iba hecha una mierda. Si me pasa ahora sería diferente, yo no veía el espectáculo. Me subía al escenario y me dolía la barriga de los nervios. Cuando me bajaba del escenario la gente me abucheaba. A día de hoy nadie lo permitiría, ni el público. Se te hubiera tachado de mi cosas. Aquello era un circo, que se permitieran esas valoraciones a una cría de 20 años. Yo no podía con la presión y no podía irme por la penalización, pero me hubiera ido”.

15 años después, Risto reconoce que «yo odiaba ese formato con todas mis fuerzas» y afirma que entró en el programa «para destruirlo». «Se lo dije así a los productores. Voy a decir lo que pienso de todo y no es bueno. Cuando ya subió audiencia y nos reportó ingresos, hubo un negocio. Pero mi motivación era ir a por el programa. Mis enemigos no erais vosotros. La prueba es que me enfrenté a los dos productores jefes, no me hablo con ellos, también con el presentador».

En la conversación entra también el tema de Virginia, favorita de Risto, pero que sufrió el acoso de sus compañeros. «Tomé la causa de Virginia para ir contra la productora también, le dije que no se fiara de nadie. El mobbing que le hacíais entre todos era increíble… lo que se hacía con esa chica, la Academia, el momento de las galas”. Risto recuerda que «había otra chica que era la favorita del productor, me dijo que era la que tenía que ganar y fue el inicio del fin de mi relación con él. Yo tenía que aplicar mi criterio, no lo que me decía él. Me venía a condicionar y yo no iba a votar a la que me dijera. Fue cuando empecé a defender a Virginia del acoso de la Academia y del resto de producción. Y esa fue la que ganó, por encima de Pablo López, pero la hizo ganar el público, no yo”.

Aranda, que a día de hoy es empresaria, no guarda rencor a Risto: “Fuimos un daño colateral y no te guardo rencor, te tengo mucho cariño y no vivo en el odio, ni contigo ni con nadie”.