Thomas Bangalter explica por qué Daft Punk se separaron

Thomas Bangalter, ex integrante de Daft Punk, saca su disco de música clásica este mismo viernes y, evidentemente, los medios en los que está promocionando este nuevo proyecto le están interrogando sobre Daft Punk. La BBC ha preguntado a Bangalter el motivo por el que el dúo decidió separarse -la noticia se anunció en 2021- y él ha contestado lo que ya se podía intuir: Daft Punk se cansaron de sí mismos.

El sonido analógico de ‘Random Access Memories‘ ya avisaba de que Daft Punk no estaban interesados en continuar por la dirección electrónica de sus trabajos pasados. A BBC, Bangalter cuenta que se hartó de ser un robot y sobre todo de trabajar vinculado a la tecnología o, mejor dicho, a las «máquinas». «Lo último que quiero ser en 2023, en el mundo en el que vivimos, es un robot» son sus interesantes declaraciones.

Con el fin de Daft Punk, Bangalter da a entender que ha buscado reconectar con su propia humanidad: «Me encanta la tecnología como herramienta pero me da miedo la relación que los humanos podemos llegar a tener con ella. Ahora que la historia (de Daft Punk) ha terminado me interesa revelar una parte del proceso creativo que se basa en la humanidad y no en el algoritmo (…) En Daft Punk intentamos usar las máquinas para expresar algo extremadamente emotivo que una máquina no puede sentir, pero sí un humano. Siempre hemos estado del lado de la humanidad y no del lado de la tecnología».

El «miedo» a la tecnología del que habla Bangalter tiene que ver con el auge de la inteligencia artificial y de su rol en la creación artística, un tema que ha irrumpido en el debate popular hace muy poco tiempo. El músico francés cuenta que «mis preocupaciones con el auge de la inteligencia artificial van más allá de su uso en la creación de música» y explica que el papel de Daft Punk siempre ha sido cuestionar el uso de la tecnología, no celebrarla sin más, como hizo Stanley Kubrick en ‘2001: Odisea en el espacio’. «En aquella película, Kubrick está haciendo exactamente la pregunta que nos tenemos que hacer a nosotros mismos sobre la tecnología y sobre la obsolecencia del hombre».

‘Mythologies’, el nuevo disco de Bangalter, sale este 7 de abril, como decimos. El otro robot (que es humano al fin y al cabo), Guy-Manuel de Homem-Christo, prepara su proyecto ‘REVISION’, que se compondrá de un álbum conceptual y de un directo. Según MixMag, en ‘REVISION’ participarán colaboradores previos de Daft Punk y nuevas estrellas del R&B y el funk americano. Daft Punk lanzan una reedición de ‘Random Access Memories’ por su décimo aniversario el 12 de mayo y uno de los cortes antes inéditos, ‘The Writing of Fragments of Time’, se puede escuchar desde hace días.