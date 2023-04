Agustín Gómez Cascales es conocido por ser redactor jefe de Shangay, una de las revistas LGTBIQ+ más leídas del país. Cascales DJ es el alias que el periodista alicantino toma a los platos con el fin de reivindicar la mejor música negra de ayer y hoy. En la fiesta Bling! suena R&B, funk, hip-hop o disco y una oportunidad de comprobarlo llega este sábado 8 de abril en La 1 de Razzmatazz (aquí, entradas). La sesión de Cascales supone el momento perfecto para preguntarle por su música favorita.

¿Tienes canción favorita de todos los tiempos o alguna que nunca jamás te haya dejado de acompañar?

La primera que me viene a la cabeza, ‘When Doves Cry’, de Prince.



¿Y disco favorito?

El primero que me viene a la cabeza, ‘The Velvet Rope’, de Janet Jackson.



¿Una canción que te haya obsesionado últimamente?

‘Fly Girl’, de FLO con Missy Elliott.



¿Qué disco es el que más has escuchado últimamente?

‘Red Moon in Venus‘, de Kali Uchis.



¿Alguna canción que asocies a un recuerdo infantil?

El impacto de ‘Billie Jean’ de Michael Jackson me metió el groove en el cuerpo para siempre. Desde entonces, una buena línea de bajo me gana en cualquier momento. Y con el tiempo me di cuenta de que también me vino a decir que tu alma de negra siempre puede salir a la luz aunque tu piel sea blanca.



¿Qué canción odias con toda tu alma?

Me cuesta odiar una canción, porque cualquiera puede tener su momento (y más con dos cervezas en el cuerpo). Pero últimamente sí hay una que me saca de mis casillas cuando la escucho (involuntariamente siempre): ‘Pepas’, de Farruko.



¿Cuál de las divas a las que has entrevistado, como Mariah Carey o Lana Del Rey, es tu favorita?

La pregunta del millón, y muy complicada. Como experiencia 360, mis entrevistas con Mariah Carey (2 hasta el momento) siguen siendo insuperables. Porque es una señora que logra envolver de surrealismo y mucho humor el mero hecho de entrevistarla –y su ironía es impagable–. El nervio de enfrentarte a Beyoncé puede que no lo haya vuelto a sentir, porque aquella vez la sensación era similar a la de ir a entrevistar a un jefe de estado. Podría seguir con muchas más…





¿Algún concierto que recuerdes con especial cariño?

El que más, el de Kate Bush en Londres en 2014. Otro inolvidable, uno conjunto de Mary J. Blige y Maxwell, también en Londres, en 2016.



¿Sigues comprando discos? En caso afirmativo, ¿cuál fue el último y en qué formato?

Sigo comprando, sí, soy de esos a los que los discos le siguen ganando espacio en casa. El último, que está por llegar, en vinilo: ‘Nymph_o’, de Shygirl.



¿Alguna canción que, en algún momento, te haya avergonzado que te guste o no existe tal cosa como el “guilty-pleasure”?

Es el término más inncesario del mundo, jamás consideraré una canción un guilty pleasure. Es un término que enseguida erradiqué de mi mente, como el de la culpa católica, con el que está tan relacionado.

¿Qué opinas del revival del vinilo o peor aún, del cassette? ¿Es puro postureo o te interesa especialmente?

El revival del vinilo es una fantasía. El disfrute de escuchar un disco en vinilo en casa es incomparable, por mucha que sea la comodidad de escuchar música en plataformas durante todo el día de aquí para allá. El revival del cassette es otra cosa, mucho más prescindible. Hasta yo retiré la pletina de casa años ha. Y aunque tengo un walkman que aún funciona, cuando caí en la tentación de comprarme ‘Future Nostalgia‘ de Dua Lipa en cassette, e incluso ponerlo, me di cuenta de que el gasto había sido innecesario. Porque suenan igual de mal que cuando eran relevantes, y estéticamente no aportan.

¿Qué disco marcó tu adolescencia?

Seguía siendo adolescente en espíritu –como ahora– cuando ‘Erotica’ de Madonna me hizo ver que podía vivir mi sexualidad con la misma intensidad que una artista femenina blanca cis, y que me podían poner cachondo –también musicalmente– las mismas cosas que a ella. Ahí comencé a sentir la innecesariedad del binarismo en el género, como antes me había hecho intuir ‘Lovesexy’ de Prince.



¿Cuál es tu plataforma favorita para escuchar música ahora mismo? Por ejemplo, al margen de Spotify/Apple Music, ¿escuchas discos enteros en Youtube?

Ahora mismo la que más disfruto, por la calidad de sonido, es Tidal, aunque Spotify y Apple son las que más utilizo en el tiempo libre. Mientras curro, escucho mucha más música en YouTube. Y sí, me pongo discos enteros y, cuando puedo, disfruto con los visualizers, que hacen la experiencia más entretenida.

Tu fiesta Bling! apuesta por la música negra. ¿Qué clásico del R&B, disco, funk o hip-hop es tu favorito?

Si me pongo a pensarlo para dar la respuesta exacta, me atasco, así que no lo haré, y pongo el primer clásico que me ha venido a la cabeza: ‘Get Ur Freak On’, de Missy Elliott. Lo tiene todo: una producción a prueba de modas, una artista de las que se come el mundo cuando canta, un toque exótico, una base ante la que resulta imposible permanecer quieto, un arranque de los que hace chillar al público de inmediato cuando la pinchas… Respect.



¿Y qué artista/canción de hip-hop, R&B, disco, funk… actual recomiendas?

Canción, ‘Boy’s a Liar, pt. 2’, de PinkPantheress y Ice Spice. Artistas, Q y L’haine.







¿Momento exacto de una canción que te dé la vida?

El puente inmediatamente antes del subidón de un segundo -o tercer- estribillo. Esa excitación ante lo que se viene es top. Y si encima el puente es bueno, no hace falta más.

¿Tienes videoclip favorito o uno que te guste mucho?

Cualquiera de La Zowi me da la vida.



¿Qué necesita una canción para ser perfecta?

Para mí, dispararte por igual a la cabeza, a la cadera y a los genitales.

Un remix que te haya vuelto loco.

Gracias a la Super Bowl recuperé el Klean Remix de ‘Rude Boy’ de Rihanna, y, sí, me sigue teniendo obsesionado.