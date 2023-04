En mayo de 2022, durante la presentación en el festival de Cannes de ‘Crímenes del futuro’, Kristen Stewart habló sobre el que será su debut como directora de cine: ‘La cronología del agua’, adaptación de las memorias de la autora de culto misfit Lidia Yuknavitch (Cicely Editorial, 2019). «Si no hago esta película antes de fin de año, moriré», comentó la actriz. Diez meses después, la película sigue en preproducción.

Pero Kristen no ha muerto. Sus amigas de boygenius han llegado para salvarla. ‘The Film’ es el tercer vídeo musical que dirige Stewart tras ‘Take Me to the South’ (Sage + The Saints) y ‘Down Side of Me’ (Chvrches). Aunque en realidad es como si fueran tres, ya que está compuesto por tres piezas, una para cada single extraído de ‘The Record’, nuestro Disco de la Semana: ‘$20’, ‘Emily I’m Sorry’ y ‘True Blue’.

‘The Film’ comienza con un detalle retro, con una cuenta atrás como las de los rollos de película antiguos. A partir de ahí, Kristen articula las tres piezas utilizando el número tres como elemento narrativo, formal y simbólico: tres canciones, tres artistas y tres historias enlazadas a través de la pantalla dividida en tres. Tres relatos, cada uno protagonizado por una cantante diferente, con un nexo en común: al final de cada uno aparecen las otras dos cantantes para ayudar, para apoyar, para acompañar a las otras, como si estuvieran cumpliendo el juramento de sangre que aparece en el primer vídeo.

Otro elemento formal que une los tres videoclips es el juego de texturas entre el vídeo en alta y baja definición. Una combinación que en el primer segmento tiene una función más narrativa, como forma de representar unos recuerdos (soñados) de la infancia, y en el resto parece más puramente estético.

‘The Film’ se cierra uniendo nuevamente a las tres cantantes. La directora utiliza una elegante solución expresiva. Divide otra vez la pantalla en tres pero esta vez presenta una única escena, las tres amigas abrazadas. La eliminación final de la división funciona como metáfora de la unión fraternal entre las tres cantantes.