Timotheé Chalamet cantará en la nueva peli sobre Bob Dylan

Este verano comenzará a rodarse una nueva película sobre Bob Dylan. Esta parece que no será tan experimental como ‘I’m Not There’, sino que versará simplemente sobre sus primeros años en Nueva York. El artista se mudó a esta ciudad a los 20 años siguiendo la estela de su ídolo Woody Guthrie, que aparecerá también representado en la cinta.

La primera vez que se habló de este proyecto fue en 2020, pero parece que ahora al fin va a concretarse. James Mangold, al que recordarás por ‘Walk the Line‘, el gran biopic sobre Johnny Cash (y June Carter), o por ‘Logan‘, va a dirigir este biopic que contará con el protagonismo de Timotheé Chalamet, protagonista de ‘Call Me By Your Name’.

Además, según informa Collider, Timotheé cantará en la cinta, es decir, no será la voz de Dylan la que escuchemos en las canciones. Se compara por tanto la situación con la de Taron Egerton al frente de ‘Rocketman’, la exitosísima película sobre Elton John.

Mangold acaba de declarar en un evento sobre Star Wars que esta nueva peli en torno a Dylan “es sobre una historia real interesante de un momento realmente interesante en la escena americana”. El director tiene antes que estrenar ‘Indiana Jones y el Dial del Destino’, que llegará este verano.

