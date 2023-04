Melanie Martinez, boygenius y Yung Beef, en el Top 50 Discos

Quevedo ha desbancado a Ana Mena del puesto número 1 en la lista de discos española. La malagueña ocupó el primer lugar la semana pasada gracias al lanzamiento de ‘bellodrama’. Sin embargo, esta semana ha sido relegada al cuarto puesto. El resto del top 5 es ocupado por Karol G (#2), Bad Bunny (#3) y Myke Towers (#5).

La entrada más fuerte de la semana es para Melanie Martinez, que ha debutado en el número 8 del ranking con ‘PORTALS’, su tercer disco. Además, también figura como el vinilo más vendido de la semana. boygenius, con ‘the record’, y Yung Beef, con el EP ‘Ganster Paradise’, también han conseguido entrar en el top 50 de la lista. ‘the record’ ha debutado en el puesto 40, mientras que a Yung Beef lo podemos encontrar en el 46.

El rapero Costa ha entrado en el puesto 68 con ‘Salvaje’. Por otro lado, Britney Spears ha conseguido tres menciones en la clasificación gracias a la reedición en vinilo de ‘Britney’, ‘…Baby One More Time’ y ‘Oops!… I Did It Again’, que han entrado en los puestos 78, 81 y 89, respectivamente. Para terminar, ‘RUSH!’ de Måneskin protagoniza la mayor subida en ventas de la semana y han conseguido posicionarse en el número 31.

