Carla Simón retira su candidatura política tras las críticas

Carla Simón, directora catalana conocida por sus premiadas películas ‘Alcarràs‘ y ‘Verano 1993‘, ambas precandidatas a los Oscar, ha retirado su candidatura a la alcaldía de su municipio, Les Planes d’Hostoles, en Gerona, tras las críticas que han provocado su vinculación indirecta con Junts, el partido que apoyaba de manera independiente. Simón se sumaba como suplente independiente a lista de Junts para las elecciones del próximo 28 de mayo, sin vinculación directa con el partido, pero la «lectura descontextualizada» que el público ha hecho de la noticia le ha llevado a retirar su candidatura.

En su comunicado, Simón explica: «Quiero clarificar que no soy de Junts. No comparto su opción política ni la mayoría de sus ideas. Lamento la lectura descontextualizada que se ha hecho de mi participación en la política municipal de mi pueblo de apenas 1.700 habitantes. Por este motivo, he decidido retirarme de la lista que apoyé simbólicamente como suplente independiente.

- Publicidad -

Sigo creyendo firmemente en la política local, donde lo importante son las personas con proyectos ilusionantes para sus comunidades y no las siglas de los partidos. No tengo duda de que el grupo de Pablo O’dell liderará Les Planes d’Hostoles con cuidado e inteligencia, y animo a la gente de mi pueblo a valorar su programa electoral«.

Había anunciado la noticia Poble O’dell, alcaldable de Les Planes d’Hostoles. Fue él quien ha transmitido un mensaje de Simón en redes: «Me sumo a la lista como independiente. Me ilusiona el proyecto de pueblo lleno de ideas diseñadas para incluirnos a todas y todos. Tengo la certeza y confianza que liderará con rigor, inteligencia y respeto».

- Publicidad -

En una entrevista con El Món a RAC1, Simón había aclarado que «no quiero que se me relacione con ningún partido político y me he añadido allí como suplente, para apoyar desde donde pueda», y que se suma al proyecto «sin necesariamente formar parte del partido». En cuanto a las posibles repercusiones que pueda acarrear su decisión, Simón ha apuntado que «si se explica bien, puede entenderse que la política local la hacen grupos de gente, más allá de las ideas de los partidos que hay detrás o de los nombres que se les pone».

En declaraciones recogidas por El País, Simón insistía ya en que su candidatura de suplente en Junts no era una «posición política»: “Me considero una persona de izquierdas, creo que ha quedado claro en mis películas, pero si me preguntas a qué partido político pertenezco no tengo respuesta. Ni soy de Junts ni voy a afiliarme al partido».

- Publicidad -

Como es sabido, Simón guarda una íntima relación con el municipio de Les Planes d’Hostoles, pues se crió allí desde los siete años, tras la muerte de sus padres, al ser acogida por sus tíos. ‘Verano 1993’ narra esta misma historia y Les Planes d’Hostoles es uno de las ubicaciones en las que se rodó la cinta.

Pero Simón piensa en la siguiente película. En la misma entrevista, la cineasta ha confirmado que se encuentra en «proceso de escritura» de su siguiente proyecto, que no se rodará en Cataluña, pero sí cerca del mar porque le apetece «salir de lo rural».