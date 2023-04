Drake y The Weeknd suenan casi reales en una canción viral creada con IA

La última sensación de la Inteligencia Artificial en redes sociales está protagonizada por Drake y The Weeknd, que han vuelto a trabajar juntos gracias a la tecnología en una canción que se hace llamar ‘Heart On My Sleeve’. Está creada desde cero con IA y es prácticamente imposible diferenciarla de una canción real.

Creado por un usuario llamado ghostwriter977 en TikTok, el tema incluso replica la producción de Metro Boomin, el cual también es nombrado en la letra. Este usuario ha comentado que la canción fue creada con «un software entrenado en las voces de los artistas». Es decir, ghostwriter977 escribió los versos, los grabó con su voz y luego hizo que el programa los reemplazara con la voz de los dos artistas canadienses. «Esto es solo el comienzo», escribió en la descripción del vídeo en YouTube.

Pese a que no es perfecta, ya que se nota que la calidad es pobre y que hay algo raro en las voces de ambos, fruto de la IA, ‘Heart On My Sleeve’ tiene casi 9 millones de reproducciones en TikTok y en Spotify la versión completa va camino de las 300.000 escuchas. Hasta la fecha, es probablemente el ejemplo de canción creada con IA más convincente que hay. Ni The Weeknd ni Drake han hablado sobre la canción, pero recientemente Drake sí que hablaba sobre su desagrado al ser clonado por un robot.

«Esta es la gota que colma el vaso, IA», subió el artista de ‘One Dance’ a Instagram después de escuchar una cover en la que usaban su voz para rapear ‘Munch (Feelin’ U)’ de Ice Spice, lo cual no le sentó bien. Además, esta queja llegaba después de que Universal Music Group, la compañía de música más grande del mundo, le pidiese a los servicios de streaming como Spotify o Apple Music que bloqueasen el acceso de la IA a sus archivos musicales, según el Financial Times.

UMG cree que las compañías de IA están usando toda esta música para «entrenar» a su tecnología, el mismo proceso que se ha usado en la creación de ‘Heart On My Sleeve’. «No dudaremos en tomar medidas para proteger nuestros derechos y aquellos de nuestros artistas», declaró Universal Music Group en un email recuperado por Financial Times.

Listen to this AI generated song featuring Drake & The Weeknd.

It goes so damn hard.

It's by "Ghostwriter977" on TikTok and it's blowing up on socials + streaming platforms.

UMG, which controls around 1/3 of the global music market, has already asked streaming platforms to ban… pic.twitter.com/roz2EfI48M

— Roberto Nickson (@rpnickson) April 16, 2023