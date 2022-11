GloRilla y Ice Spice son las nuevas sensaciones virales del rap

GloRilla, natural de Memphis, comenzó su carrera musical en 2018 y lanzó su primera mixtape en 2019, pero fue en mayo de este año cuando la rapera se convirtió en una sensación instantánea al lanzar el lead single de su nuevo EP, ‘F.N.F (Let’s Go)’. El tema alcanzó el puesto 42 en el Billbaord Hot 100 y significó la primera vez que GloRilla aparecía en listas. Producida por Hitkidd y pensada para Megan Thee Stallion, quien hizo caso omiso a la propuesta, la canción se hizo viral en Tik Tok e Instagram y de esta forma GloRilla consiguió su primer contrato con una discográfica.

‘Anyways, Life’s Great…’ es el nuevo EP debut de esta artista emergente, que parece que tiene una prometedora carrera por delante. Haciendo honor a su lugar de origen, el EP está compuesto por durísimos beats de «crunk», el estilo típico del rap sureño estadounidense que se caracteriza por el uso predominante de bajo y teclas. ‘F.N.F’ (Let’s Go)’, pese a ser la canción que ha cambiado la vida de GloRilla, no es ni siquiera su mayor hit. El mismo proyecto incluye ‘Tomorrow 2’, un remix con Cardi B de otro tema de GloRilla llamado, obviamente, ‘Tomorrow’.

- Publicidad -

‘Tomorrow 2’ fue lanzada a finales de septiembre y llegó a alcanzar el número 9 del Billboard Hot 100. La empoderadora letra de GloRilla, junto a la pegadiza melodía de piano que conduce el beat y la acertadísima colaboración de Cardi B, hacen que ‘Tomorrow 2’ sea una de las canciones más comentadas en el panorama hiphopero de los últimos meses. En este mismo tema, Cardi referencia otra de las grandes sensaciones virales del año: el ‘Munch (Feelin’ U)’ de Ice Spice.

El comienzo de la carrera de Spice es mucho más reciente, teniendo su origen en 2021. En agosto lanzó ‘Munch’ y de la noche a la mañana el track ya era viral en la red, en mayor parte debido a su pegadizo estribillo : «You thought I was feelin you?/ That nigga a munch/ Nigga a eater, he ate it for lunch». Numerosas celebridades del mundo del rap, como Joe Budden o Lil Baby, reaccionaron en redes a la canción. Fue tal el hit que hasta llamó la atención de Drake, que invitó a la rapera a ir a Toronto en un jet privado para bendecir el tema y, de paso, montarse una fiesta.