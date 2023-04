El vídeo viral de Bisbal motivado: «cómo están los máquinas»

Que David Bisbal es un ejemplo de alegría de vivir lo sabemos desde que le conocimos en Operación Triunfo dando patadas al viento y lo corroboramos cuando escuchamos la versión del himno de España más apasionada que se ha cantado jamás. Bisbal es el ejemplo de que la vida no tiene por qué pesar como dos muros de cemento sobre la existencia si uno no quiere.

A los diferentes hitos de Bisbal hay que sumar otro que ha irrumpido estos días como un meteorito y que ya está provocando efectos transformativos en la sociedad. Bisbal acaba de ofrecer un concierto en el WiZink Center de Madrid y a la salida del recinto se ha encontrado con un grupo de fans a los que ha saludado con una de sus cariñosas frases: «Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero de todo». La frase se ha viralizado hasta el punto de que la está adaptando todo el mundo, desde Cachitos hasta supermercados que no se cortan en promocionar las «máquinas» que venden en sus tiendas.

Bisbal, más campechano que el Rey, suma a su saludo la siguiente propuesta: «¿Estáis bien? Venga, vamos a echar una fotillo». No es frecuente que los artistas den tanto que hablar por ser agradables con sus fans y, aunque el gesto de Bisbal tiene algo de relaciones públicas, de lo aprendido en 20 largos años de carrera, también es prueba de que el autor de ‘Ave María’ no ha cambiado tanto.

in spain we don’t say “hi how are you?” we say “bueno cómo estan los maquinas lo primero de todo” and i think that’s beautiful

