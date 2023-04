Foo Fighters han anunciado nuevo disco, el undécimo de su carrera. ‘But Here We Are’ sale el 2 de junio y es el primer disco que publican Foo Fighters desde que su batería Taylor Hawkins falleciera de manera repentina en marzo de 2022, a los 50 años de edad.

El disco, compuesto por apenas 10 canciones, es la respuesta «brutalmente honesta y emocionalmente visceral a las cosas que Foo Fighters hemos pasado en el último año». Así queda el tracklist:

01 Rescued

02 Under You

03 Hearing Voices

04 But Here We Are

05 The Glass

06 Nothing at All

07 Show Me How

08 Beyond Me

09 The Teacher

10 Rest

- Publicidad -

‘Rescued’, el corte de apertura, es también el primer single, que ya puede escucharse. Es un tema cargado de energía y poder que parece aludir al fallecimiento de Hawkins en su primera estrofa: «fue como un resplandor, vino de la nada, pasó tan rápido, y de repente todo había terminado». Después, Dave Grohl trata de salir de la oscuridad: «hasta un punto somos libres de bailar bajo las luces, solo estoy esperando a ser salvado, a que alguien me devuelva la vida».

Queda por resolver el misterio de quién toca la batería en ‘Rescued’, pues no se han publicado nuevas imágenes promocionales de Foo Fighters y la nota de prensa no menciona ningún batería nuevo. Podría ser que un miembro actual del grupo ha cogido las baquetas en esta ocasión. Desde luego esa persona no es Matt Cameron, batería de Soundgarden y Pearl Jam, que ha desmentido los rumores que le incorporaban a la formación de Foo Fighters en los conciertos.



- Publicidad -