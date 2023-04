SIMONA ❤️ MÉXICO

La argentina residente en Barcelona SIMONA es la nueva invitada de nuestra sección Meister of the Week. Comisariada por Jägermusic, se trata de una sección de entrevistas en la que los artistas hablan de una pasión más o menos ajena a su carrera musical.

SIMONA ha escogido hablar de México, seducida por la pasión de su público, sobre todo. Nada que ver, eso sí, con sus últimos singles, entregadísimos a la cultura club, muy especialmente la de los años 90. ‘Esfera de amor’ será su gran álbum de debut incluyendo singles como ‘SHAMPOO’ y tras haber triunfado con temas sueltos como ‘AMARILLO MI CORAZÓN’, ‘MENTIRA‘ o ‘ROSA PASTEL’.

¿Por qué has elegido hablar de México en esta sección?

Porque me quedé muy flasheada con el público de México, su cultura y su amor.

Es verdad que el público mexicano tiene fama de ser muy pasional y muy entregado a la música pop. ¿Cuál ha sido tu experiencia al respecto?

La verdad que fue una experiencia muy única e increíble, es un público muy real y muy entregado, siento que hay una vibra de support y amor todo el tiempo. Muchas veces tocando en otros lugares siento que la gente te mira en plan a ver cuándo te equivocas o qué tan bueno sos en el escenario, ahí medio modo evaluación. En México sentí todo lo contrario, apenas me subí al escenario me recibieron con muchísimo amor y todos los shows fueron de puro disfrute, la gente cantando y bailando, gozándoselo de verdad y esto me parece súper bonito. En lo personal yo soy esa clase de fan (risas) Cuando voy a un show de un artista que me gusta me canto todos los temas, bailo, lloro… Al final lo que más hay que disfrutar es el momento del encuentro.

¿Qué te ha gustado más sobre tu visita a este país?

Me encantó lo viva que está su cultura originaria, su comida, sus tradiciones, flashé un montón con eso porque en mi país, Argentina, se silencia mucho a las culturas originarias y por culpa de eso, siento que hay una crisis de identidad cultural muy grande. Si no sabés de dónde venís es un poco difícil saber a dónde vas. Sin saber mucho del tema, la vibe de México me dio a entender que defienden y preservan mucho su identidad.

¿Es eso lo que crees que diferencia a México de otros países latinos?

Sí, esa resistencia de su población originaria. Otra de las cosas que me llamó la atención es lo investigadores del underground que son, les mexicanes en general escuchan muchísima música y no precisamente mainstream. Eso me encantó: todes re dateros en cuanto a arte y vanguardia.

¿Alguna recomendación a nivel clubbing, salas de conciertos, fiestas, eventos de cualquier tipo? ¿Algún sitio al que ir favorito?

Una de las experiencias más bonitas que tuve fue ir a una fiesta de TraTraTrax/Discos Movimiento que estuvo increíble. La curaduría de la fecha estuvo hermosa y en particular dos sets que me volaron la cabeza, uno de Dj Loris y otro de Dj Guapis.

¿Alguna anécdota que te haya sucedido (casi) inconfesable?

Creo que un momento muy gracioso del viaje fue que probé mi primer taco rodando una escena de un videoclip que empezamos a rodar a las 2 horas de haber aterrizado en Ciudad de México. Así que si ven mi video ‘MELONI’, el taquito al pastor que estoy comiendo en El Borrego Viudo es el primero de mi vida real, mi cara de sabrosura es porque no lo podía creer y ese momento estará por siempre en mi corazón.



¿Alguna otra bebida, restaurantes, recomendaciones, cualquier cosa que recuerdes?

La verdad que El Borrego Viudo se llevó mi corazón, no solo por la comida sino porque la experiencia de parquineo con taquitos me pareció épico. La michelada de Kitty de La Lagunilla y en general la comida callejera, cada puestito que hay en la calle no puede más de amor y delicia❤️.

Tus últimos singles no pueden estar más lejos del mundo latino, por ejemplo ‘PLUSH’ es muy 90’s, los beats son muy del dance de la época, o incluso el hardcore y el hyperpop. ¿Qué te parece la reivindicación del folclore que últimamente están haciendo varios artistas? ¿No te tienta?

A mí me encanta la diversidad, de momento estoy haciendo música más de club pero no me cierro a que en algún momento me pinte hacer algo totalmente distinto. De hecho, el álbum que saco ahora el 10 de mayo, no tiene nada que ver con mi EP ‘MIMO’ y sin embargo es 100% yo también. Me encanta que haya artistas que estén reivindicando el folklore, siento que es súper bonito y necesario para todes.

¿Te ves haciendo algo así en referencia a algún tipo de folclore en particular? En caso afirmativo, a qué ritmos exactamente?

De momento quizás me atrevería a un bolero porque escucho bastante boleros.

Tus oyentes están mayoritariamente en México DF, es la ciudad que más te escucha. ¿Qué tema de tu repertorio ha calado más por allí?

La verdad que no sé números con exactitud, pero yo creo que ‘BALI’ porque fue mi primera canción y recuerdo que recibí muchísimos mensajitos hermosos de gente de México cuando lo saqué. Igualmente en los shows en vivo ‘AMARILLO MI CORAZÓN’, ‘ROSA PASTEL’ y ‘FRESH’ fueron bastante locura.