Frank Ocean cancela su 2º concierto en Coachella

El esperadísimo regreso a los escenarios de Frank Ocean después de 6 años ha dejado un sabor agridulce. Su concierto en Coachella, apalabrado desde hace años, desde antes de la pandemia, no fue retransmitido y se retrasó una hora, teniendo que terminar antes por el toque de queda. Justin Bieber tenía que salir a defenderlo en redes sociales debido al pequeño backlash que estaba sufriendo.

Este miércoles conocíamos la noticia de que Frank Ocean se torció un tobillo justo antes de salir. El asunto pintaba mal de cara al segundo fin de semana, cuando Coachella replica el cartel del primero palmo a palmo, y efectivamente Frank Ocean no estará ahí.

Por prescripción médica, la actuación ha de ser cancelada. Frank Ocean no podrá cantar porque tiene dos fracturas y un esguince en la pierna izquierda.

El autor de ‘channel: orange’ ha decidido tomarse el tema con humor en su comunicado: “fue caótico. Hay algo de belleza en el caos. No era lo que quería mostrar, pero he disfrutado salir ahí fuera. Os veré pronto”. Las noticias sobre un nuevo álbum de Frank Ocean fueron tímidas durante el show, pues el artista solo reconoció que tal disco existe, pero no sonaron canciones nuevas. Sí versiones inéditas de canciones anteriores y versiones. Sobre todo sonaron temas de ‘blond’.

Parece que Blink-182 podrían ocupar su lugar este fin de semana en Coachella, según informa Variety, algo que aún no se ha confirmado oficialmente.