10 cosas que pasaron en Coachella 2023

Este fin de semana ha vuelto a celebrarse un año más Coachella en el desierto de Indio, California. En el festival han actuado algunos de los artistas más importantes del momento, como Bad Bunny o BLACKPINK, también ha tenido lugar el esperadísimo regreso de Frank Ocean a los escenarios (su show se confirmó en 2021), Björk ha actuado con drones… Comentamos 10 cosas que han pasado en Coachella.

El regreso de Frank Ocean

El tercer día de Coachella era especialmente esperado por el regreso de Frank Ocean, que ha vuelto a subirse a un escenario por primera vez desde 2017. El autor de ‘Blonde’ no ha estrenado nueva música, pero ha confirmado que hay disco en camino. Solo que no saldrá todavía. Ocean, que ha tocado arreglos nuevos de temas viejos como ‘White Ferrari’ o ‘Solo’, ha recordado además a su hermano, fallecido hace unos años, y con el que solía ir a Coachella año tras año pese a que el artista dice detestar el humo del desierto.

- Publicidad -

El set de Ocean ha dejado un regusto amargo, no obstante, pues Ocean ha empezado una hora tarde, el set ha acabado antes de tiempo debido al toque de queda del domingo, y tampoco ha sido retransmitido a través Youtube como el resto de conciertos.

Frank Ocean was feeling himself during 'Nights' performance. 😂💪🏽pic.twitter.com/JgM4dZj7Ti — Odd Future (@OddFuturePage) April 17, 2023

new arrangement of white ferrari live at coachella pic.twitter.com/3xEdAhS6Me — Frank Ocean Daily (@TeamFrankDaily) April 17, 2023

- Publicidad -

Frank Ocean's speech during his Coachella set.pic.twitter.com/GN8Ly4GaHN — Odd Future (@OddFuturePage) April 17, 2023

- Publicidad -

La gripe de Rosalía

Rosalía era otro de los platos fuertes de Coachella y por su set se ha vuelto a dejar caer su prometido y colaborador, Rauw Alejandro. Juntos han cantado ‘Beso’ y ‘Vampiros’. «MOTOCHELLA» ha sido un concierto especialmente complicado para Rosalía, pues la cantante ha actuado resfriada. Lo ha confirmado ella misma en su Instagram personal.

Bad Bunny

Bad Bunny ha hecho historia en Coachella al ser el primer artista latino que encabeza el festival. Durante una pausa incluso ha preguntado al público si prefiere que hable en español o en inglés, a lo que el público ha respondido masivamente que hablase en español. Por otro lado, el show de Benito ha contado con un artista invitado sorpresa del tamaño de Post Malone, que ha tocado la guitarra en ‘La Canción’ y ‘Yonaguni’. Sin embargo, el micrófono de Posty no ha funcionado y Benito ha cantado las dos canciones a cappella. Con el «look» de ambos también ha habido cachondeíto.

We wanna live in this hug! 🫂 Post Malone and Bad Bunny last night at Coachella stage. ❤️pic.twitter.com/a59mArcqpB — Post Malone News (@NewsPosty) April 15, 2023

Bad Bunny y Post Malone backstage en Coachella. 💕 pic.twitter.com/folCDMnzbJ — Bunny’s Network (@badbunnynetwork) April 16, 2023

bad bunny y post malone in Coachella pic.twitter.com/poH1PIfK6T — HARDYYY (@xocristhianlx) April 15, 2023

Los drones de BLACKPINK y Björk

El uso de drones es cada vez más habitual en festivales. Previamente al show de BLACKPINK el público ha podido disfrutar de un show lumínico hecho con drones que han reproducido formas de mariposas, gusanos o de un astronauta. Otra headliner, Björk, ha contado con su propio show lumínico hecho por drones, con el que ha buscado capturar visualmente la «notación digital y la abstracción de la tonalidad».

El concierto sorpresa de Blink-182

La de Blink-182 ha sido la gran confirmación sorpresa de Coachella, anunciada un día antes del arranque del festival. El grupo, reunido en su formación original, se ha subido a un escenario por primera vez en casi 10 años y ha dado el que se puede considerar el primer concierto de su gira de 2023, que empieza oficialmente el próximo mes de mayo.

Billie Eilish sale al escenario por Labrinth

Algunos artistas invitados en el primer fin de semana de Coachella son directamente headliners en otros festivales. Ha sido el caso de Billie Eilish, que se ha dejado caer por el concierto de Labrinth, con el que acaba de sacar una canción, ‘Never Felt So Alone’. Eilish fue headliner en Coachella 2022.

Otros artistas invitados

El primer fin de semana de Coachella ha estado lleno de cameos. Kali Uchis ha invitado al escenario a sus colaboradores Tyler, the Creator, Omar Apollo y Don Toliver; Nile Rodgers se ha pasado por el set de Blondie, boygenius se han unido a MUNA y Ciara ha salido a cantar ‘Slow’ con Jackson Wang.

Kali Uchis brought out Tyler, The Creator at Coachella during the 'See You Again' performance.pic.twitter.com/es5XrsQt4q — Odd Future (@OddFuturePage) April 17, 2023

more of boygenius joining muna on stage at coachella during their performance of silk chiffon via cnlarocca! pic.twitter.com/EnJdWZuC9W — boygenius updates 🦷 (@xboygeniusxhq) April 15, 2023

La canción nueva de The Weeknd

Hablando de artistas invitados que son realidad son headliners, si Post Malone ha actuado con Bad Bunny, The Weeknd lo ha hecho con Metro Boomin. El canadiense se ha unido al autor de ‘Heroes & Villains‘ en seis canciones y, además, ha estrenado una canción nueva, supuestamente llamada ‘Double Fantasy’, que aparecerá en el disco que recoge la banda sonora de la serie ‘The Idol’. Como curiosidad, Tesfaye ha omitido la palabra «Rolling Stone» de ‘Heartless’ para evitar a la revista llamada igual, a la que -parece que- guarda rencor por haber criticado negativamente la serie.

El regreso de Shawmila

Corazón, corazón, Shawn Mendes y Camila Cabello han vuelto. La pareja ha sido avistada besuqueándose entre el público del festival y, después, la propia Camila ha confirmado lo que todo el mundo suponía. Shawn y Camila anunciaron su ruptura a finales de 2021 pero parece que la llama de su amor no se había apagado. ¿Habrá nuevo ‘Señorita’?

Shawn Mendes and Camila Cabello spotted kissing at Coachella. pic.twitter.com/QK5r9I1VsK — Pop Base (@PopBase) April 15, 2023

El primer concierto de Jai Paul

Jai Paul, el enigmático artista cuyo disco filtrado se ha convertido en mito, ha actuado en Coachella y ha ofrecido el primer concierto de toda su carrera. Por fin Jai Paul tiene página en Setlist.fm. Paul ha presentado «arreglos ligeramente nuevos» de los temas incluidos en su único disco, ha confirmado Pitchfork.