Cuando Lady Gaga fue incomodada por el Dalái Lama

Hace unos días el Dalái Lama fue noticia por pedir a un niño literalmente que le chupara la lengua, un gesto que fue condenado en redes sociales por inapropiado. En un hilo de tuits viral, Cardi B se pronunciaba contra el gesto del líder religioso tibetano hablando los depredadores que se esconden en nuestra sociedad, incluso «en las escuelas y en las iglesias».

Algunos medios han señalado que en las culturas china o tibetana gestos como el del Dálai Lama se consideran de «abuelo inocente» y no sexuales. En cualquier caso, la disculpa pública de Tenzin Gyatso no se hizo esperar. Aunque de poco ha servido.

El Dalái Lama es noticia estos días por otros gestos inapropiados que ha realizado en el pasado y que están resurgiendo en redes. En uno de ellos aparece tocando de manera insistente a una niña con discapacidad. En otro, a Lady Gaga.

En 2018, el Dalái Lama fue invitado a una conferencia en Indianápolis en la que participó Lady Gaga, entre otros invitados. En el vídeo que está reflotando en redes, el gurú religioso toquetea y cosquillea parte de la pierna descubierta de Lady Gaga (que lleva tejanos largos con agujeros) en repetidas ocasiones hasta que Gaga le detiene con la mano y continúa sonriendo de manera aparentemente incómoda. La distracción del Dalái Lama es tal que la anfitriona de la charla se ve obligada a reclamar su atención entre las risas de los presentes.

En la conferencia, el Dalái Lama y Gaga se reunieron para hablar de temas como la compasión y la bondad. «Kindness Punk» era de hecho el gran lema de ‘Chromatica‘.

Newly surfaced video of the Dalai Lama and Lady Gaga shows the spiritual leader, who is currently facing backlash for sexually assaulting a young boy, tickle and touch Lady Gaga’s legs before she places her hand on his to block him from touching her. pic.twitter.com/8mRKXsvDdS

— Oli London (@OliLondonTV) April 13, 2023