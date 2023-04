Cardi B habla sobre los «depredadores» tras la polémica del Dalái Lama

Menos de un día después de que el Dalái Lama se disculpase tras besar a un niño en la boca y pedirle que le chupe la lengua en un acto público, Cardi B ha compartido sus pensamientos sobre el tema en Twitter y ha instado a la gente a que enseñen a sus hijos a tener cuidado con los «depredadores».

«El mundo está lleno de depredadores, se alimentan de los inocentes», comenzaba la rapera su tweet viral sin nombrar al Dalái Lama directamente. «Los depredadores podrían ser nuestros vecinos, nuestros profesores, incluso la gente con dinero, poder y nuestras iglesias», continuaba Cardi B antes de aconsejar a los padres que hablen «constantemente» con sus hijos sobre «los límites y lo que no deberían permitir que les haga la gente».

En un segundo tweet, Cardi responde a un mensaje de un seguidor en el que este cuenta que su madre era muy sobreprotectora con él. Cardi B tiene dos hijos, Kulture y Wave, de 4 años y 19 meses respectivamente, y en su respuesta da luz sobre la protección que ella misma da a sus hijos: «¡Ni quedarse a dormir ni nada!», refiriéndose a dejar que sus hijos duerman en casas ajenas.

Sin embargo, como todo lo que dice Cardi B, estos tweets han atraído ciertas críticas. Una de ellas le reprendía a la rapera que usase otras palabras, ya que, independientemente de lo que «permitan» o no los niños, estos quedan indefensos ante un depredador. «Sé exactamente lo que digo, desde que enseñas a tus hijos a usar el baño debes decirles que NO PERMITAN a nadie tocar sus partes privadas, entrar con ellos al baño, ni guardar secretos a su mamá», dejó claro la neoyorquina.

Esta también agradeció a sus seguidores el «apoyo» recibido, finalmente mencionando al Dalái Lama: «Estaba en mi corazón hablar de esto porque estaba hablándolo anoche con mis amigos y luego ocurrió lo del Dalái Lama… Gracias a todos», terminó Cardi B. Ese mismo día el equipo de la figura budista publicó una disculpa en Twitter: «Su Santidad desea disculparse con el niño y su familia, además de con sus numerosos amigos alrededor del mundo, por el daño que sus palabras hayan podido causar».

This world is full of predators. They prey on the innocent. The ones who are most unknowing, our children. Predators could be our neighbors, our school teachers, even people wit money ,power & our churches. Constantly talk with your kids about boundaries and what they shouldn’t…

Wow all this support I’m getting at the same time is beautiful. It was deep in my heart to talk about this cause me & my friend was talkin last night & then the dalai lama thing happen this morning …Thank you everyone..I just have to realize the people attacking me are just…

