Bruce Springsteen está a punto de dar comienzo a su gira europea en España. El 28 de abril el Boss dará el primero de dos conciertos anunciados en el Estadi Olímpic de Barcelona. Conciertos para los que han volado las entradas pese a sus elevados precios, que se han situado entre los 65 y los 400 euros, en otro ejemplo del cambio de paradigma que está sufriendo la industria del directo.

La gira actual de Bruce Springsteen and The E Street Band, que ya había empezado en Estados Unidos, será la primera de Springsteen desde 2017. ‘The River Tour’ empezó el año anterior, en 2016, y pasó por otras ciudades españolas además de Barcelona, en concreto San Sebastián y Madrid.

Desde entonces el repertorio de Springsteen se han engrosado considerablemente después de la publicación de hasta tres nuevos álbumes de estudio. Especialmente bien recibido fue ‘Western Stars‘ (2019), al que le siguieron ‘Letter to You‘ (2020) y ‘Only the Strong Survive‘, este último, menos inspirado en su revisión de clásicos no tan conocidos del viejo soul.

Curiosamente, a pesar de que la gira del Boss ha podido disfrutarse primero en los «states», entre los asistentes al concierto inaugural del 28 en Barcelona se han confirmado a Barack y Michelle Obama y también a Steven Spielberg. Los tres son amigos del Boss.



