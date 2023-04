Grimes y Columbia rompen: ¿qué pasará con su disco?

Billboard informa en exclusiva de que Grimes y Columbia han roto su relación. La artista underground y el gran sello histórico habían anunciado su alianza en marzo de 2021. Sacaron temas como ‘Player of Games‘ y ‘Shinigami Eyes‘. Se anunció un proyecto llamado ‘Book 1’, y también que había tal cantidad de canciones -veinte- que quizá se dividirían entre ‘Book 1’ y ‘Book 2’.

Ahora desconocemos qué sucederá con tal proyecto, si saldrá en otra compañía, o llegará a sacarse a través de Columbia. Esto último parece ya improbable. No es muy esclarecedor un tuit de hace tan solo 2 días, del 24 de abril, en el que Grimes respondía una pregunta sobre qué pasaría con su esperado disco.

Su contestación era: «Ha estado en un cajón durante tanto tiempo que me he aburrido de él. Lo sacaré pero antes quiero sacar primero las últimas canciones que he estado haciendo». Nos preguntamos si estos seguirán siendo sus planes, pues hace 2 días Grimes podía saber que ya no estaba en Columbia… o no.

Lo seguro es que Grimes está enganchada a Twitter y ha estado comentando ampliamente su enorme interés en la Inteligencia Artificial. Hasta el punto de que ha ofrecido el 50% de los derechos de cualquier creación musical con IA que utilice su voz. El mismo tipo de acuerdo que cuando colabora con un artista. Eso sí, luego ha pedido que las canciones no sean ofensivas, por ejemplo de corte «nazi».

Por el camino ha dejado una declaración interesante: «Esperamos una gran cantidad de caos. Grimes es un proyecto artístico, no un proyecto musical. La finalidad última es empujar los límites, no crear una canción bonita. La cuestión es cavar agujeros aunque el resultado sea malo para nosotros».

It got held so long I'm bored of it, I'll put it out but I wanna release the new songs I just made first.

Ok hate this part but we may do copyright takedowns ONLY for rly rly toxic lyrics w grimes voice: imo you'd rly have to push it for me to wanna take smthn down but I guess plz don't be *the worst*. as in, try not to exit the current Overton window of lyrical content w regards to…

— 𝔊𝔯𝔦𝔪𝔢𝔰 (@Grimezsz) April 24, 2023