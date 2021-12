¿Ha perdido Grimes la chispa?

Grimes publicó uno de los últimos discos previos a la llegada de la pandemia, un ‘Miss Anthropocene‘ que efectivamente parecía predecir el fin del mundo y que contenía ‘Delete Forever’, una de las mejores canciones de 2020, y otras destacadas como ‘4ÆD’ o ‘Violence’ que descansan merecidamente entre las 10 canciones más escuchadas de la artista en Spotify.

Lejos de la unanimidad suscitada por ‘Art Angels‘ o ‘Visions‘ en la crítica especializada, que aupó ambos trabajos por la creatividad y originalidad de sus producciones, ‘Miss Anthropocene’ generaba más dudas, apareciendo en varias listas de lo mejor del año… pero ausentándose de muchas otras. Un disco de remixes publicado meses después lo hacía parecer peor incluso, y Pitchfork tenía la ocurrencia de bajarle la nota en su absurdo artículo de revisiones.

Cuando no ha pasado ni un año desde que ‘Miss Anthropocene’ llegara al mercado, Grimes pasa página e inicia nueva era con el lanzamiento de ‘Player of Games’, el primer single de un proyecto llamado ‘BOOK 1’ que es la primera parte de un álbum más ambicioso incluso en concepto. Será una «ópera espacial» protagonizada por Claire de Lune, una «cortesana» que vive en «una simulación implantada en el cerebro de un ingeniero de inteligencia artificial» que «desea revivir su vida y descubrir si la chica perfecta le puede enseñar a amar» para así no volver a llevar el mundo a su destrucción.

Si el concepto del nuevo disco de Grimes te parece rebuscado, traemos buenas noticias: el primer single no lo es tanto. ‘Player of Games’ no es ningún derroche de creatividad como lo fue ‘Art Angels’, sino que más bien se contenta con rendir homenaje al tecno más basicote de los 90. Por un lado se podría esperar más de Grimes pero, por el otro, ¿quién mejor que ella para traer de vuelta este sonido que nos devuelve a los polígonos industriales de la época? Eso sí, quien espere que ‘Player of Games’ le haga flipar como lo hizo la producción de ‘Oblivion’, que pase de largo.

Y si te estás preguntando dónde está ‘100% Tragedy’, el single que Grimes había adelantado en TikTok, la respuesta la da la letra de ‘Player of Games’, que puede estar interpretada por «Claire de Lune» o por la propia Claire Boucher porque parece hablar sobre su reciente ruptura con el magnate Elon Musk, el padre de su hijo. En ‘Player of Games’, la narradora se dirige a su amante para ordenarle que se «vaya a navegar a través del frío espacio» y le recrimina que «ni siquiera el amor haya podido mantenerte en tu lugar». En el estribillo reflexiona: «aunque le amara menos haría que se quedara, pero él tiene que ser el mejor».