En tantísimos festivales has podido ver a The Hives en los últimos tiempos que quizás no habías caído en que llevan una década sin sacar disco. Del Dcode al Low pasando por el BBK hace un par de años, The Hives se ha convertido en uno de los reclamos internacionales (casi) fijos del circuito festivalero español.

Ahora, por fin, The Hives podrán compaginar su excelente reputación en el directo -conocidos son los espectaculares y divertidos shows de rock’n’roll que se gastan- con la presentación de un nuevo disco. ‘The Death of Randy Fitzsimmons’ saldrá el 11 de agosto, más de 10 años después del que hasta ahora es su último álbum, ‘Lex Hives’, publicado en 2012.

El disco promete de todo menos madurez artística. El grupo declara: «No hay madurez ni nada de esa mierda, porque ¿quién coño quiere rock’n’roll maduro?» Creo que ahí es donde la gente se equivoca. Es como el rock’n’roll pero adultos, ¡nadie quiere eso! Eso es literalmente quitarle lo bueno. El rock’n’roll no puede crecer, es un adolescente perpetuo y este álbum se siente exactamente así, lo que se debe a nuestra excitación, y no puedes fingir esa mierda».

De momento toca comprobar si ese eterno adolescente del que hablan The Hives hace acto de presencia en el primer adelanto oficial del álbum, el electrizante ‘Bogus Operandi’.

1. Bogus Operandi

2. Trapdoor Solution

3. Countdown To Shutdown

4. Rigor Mortis Radio

5. Stick Up

6. Smoke & Mirrors

7. Crash Into The Weekend

8. Two Kinds Of Trouble

9. That’s The Way The Story Goes

10. The Bomb

11. What Did I Ever Do To You?

12. Step Out Of The Way



