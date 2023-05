MET 2023 en memes: de la cucaracha a la alfombra «Forky»

El desfile de la MET Gala suele dejar momentos inenarrables y la gala celebrada esta noche no ha sido una excepción. Empezando por la alfombra «roja», que de roja no tenía nada, pues era completamente blanca y estaba decorada con rayas rojas y azules. Es decir, parecía «Forky» de ‘Toy Story’, aunque a algunos les ha recordado más bien al color de la pasta de dientes.

why is the met gala carpet literally toothpaste pic.twitter.com/XnQ5mtYoJ2 — dom⭐️SAW TAYLOR (@ev3rhaze) May 1, 2023

Después de ver la alfombra del MET GALA en cualquier momento podrá llegar forky #MetGala2023 pic.twitter.com/Tgi5eFMVZo — 𝑫𝒐𝒍𝒖𝒏𝒂𝒚 ☾ (@thegirlonstars) May 1, 2023

Por la alfombra «Forky» se dejó caer una invitada inesperada, una cucaracha que también vivió su momento de gloria «posando» para los fotógrafos… hasta que alguien la pisó y murió.

Kevin Mazur poses with his photo of the cockroach at the #MetGala. https://t.co/OcPy5ckhQN pic.twitter.com/MFkFn8eyUk — Variety (@Variety) May 2, 2023

It is with deep sadness that we must report the #MetGala cockroach was stepped on. #RIP pic.twitter.com/cqtmfFNaKV — Variety (@Variety) May 2, 2023

El «look» de Lil Nas X ha dado que hablar porque le ha hecho lucir como un personaje de ciencia ficción. O como un «Troll».

Lo de Doja Cat y Jared Leto ha dado de sí: ambos iban de gato, la mascota preferida de Karl Lagerfeld, solo que Jared iba directamente disfrazado y Doja le dio a su traje una vuelta «fashion». No esperábamos menos de ninguno de los dos.

Jared leto y Doja cat criticando al resto de invitados #MetGala pic.twitter.com/efTKfQqQPl — Oscar (@Oscar_schm) May 2, 2023

Doja Cat maquillandose para parecer como gato

Jared leto: #MetGala pic.twitter.com/0DPWIzQ4XA — Vanessa (@vanebeafari) May 2, 2023

La familia Kardashian no se pierde una MET Gala y también ha protagonizado memes: a Kylie Jenner la han comparado con Jesucristo. Y parece que Bad Bunny y Kendall Jenner (que están saliendo) han pactado un «look» de novio y novia.

Como siempre Kylie Jenner haciendo lo que se le raja el orto, es literalmente Jesús en la última cena ☠️#MetGala pic.twitter.com/fzJjubQpmN — sol fernandez (@Sol_Fernanddezz) May 2, 2023

KENDALL ES EL NOVIO Y BAD BUNNY LA NOVIA #MetGala pic.twitter.com/93k2SyxhMf — Zeita (@karolespinosaa) May 2, 2023

Y si Kendall y Benito se casan, Rihanna podría ser el pastel de boda.

Y aquí estamos nosotros, comentando la gala de la MET año tras año, vestidos con nuestras peores galas, soñando con ser una simple cucaracha que se cuela en la alfombra roja, o, en este caso, en la alfombra de pasta de dientes de la MET.