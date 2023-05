Ed Sheeran dice que «dejará la música» si pierde el caso Marvin

El juicio por plagio contra Ed Sheeran ha continuado esta semana y el cantante británico ha realizado unas declaraciones que no han tardado en dar la vuelta en los medios: Sheeran ha dicho que si pierde el caso «dejará la música» porque considera «insultante dedicar mi vida entera a escribir canciones y tocar en directo y que alguien me haga de menos».

Al abogado de los demandantes, Sheeran ha expresado un mensaje parecido: «Intentas hacer de menos mi éxito. ‘Thinking Out Loud‘ es la canción que me dio mi primer Grammy».

Según los demandantes, el directo en el que Sheeran hace una transición entre ‘Thinking Out Loud’ y ‘Let’s Get it On’ de Marvin Gaye prueba que ha habido plagio. En juicio, Sheeran se ha opuesto a esta observación recordando que él ha mezclado otras veces ‘Thinking Out Loud’ con ‘Crazy in Love’ de Van Morrison o ‘I Will Always Love You’ de Dolly Parton, y ha recordado que otros artistas hacen mash-ups todo el rato: «puedes ir de ‘Let It Be’ a ‘No Woman No Cry’ y volver atrás».

Sheeran ha insistido: «Estoy seguro de que muchas de las canciones de pop que se escriben hoy en día están construidas sobre una bases que están al alcance de todos desde cientos de años».

El momento inenarrable del juicio ha llegado cuando un musicólogo contratado por el equipo de Marvin Gaye ha reproducido una versión de ‘Let’s Get it On’ producida con inteligencia artificial para demostrar que Sheeran ha copiado la canción en ‘Thinking Out Loud’. El robot cantando cosas como «vamos a por ello, cariño» o «vamos, vamos, vamos cariño» ha provocado risas entre los presentes.

En cuanto a las declaraciones de Sheeran, hay que cogerlas con pinzas: Sheeran publica disco esta semana, ‘Subtract’, ha dicho que ya piensa en sacar otra batería de álbumes titulados con símbolos, y ya está pensando hasta en escribir su disco póstumo.