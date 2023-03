Ed Sheeran ya está preparando un «perfecto» disco póstumo

Ed Sheeran ha hablado con Rolling Stone a raíz del anuncio de ‘-‘ (‘Subtract’), el disco que cierra el ciclo de signos matemáticos del artista y que estará disponible el próximo 5 de mayo. El compositor británico ha revelado que ya ha planeado sus cinco siguientes lanzamientos, al igual que un disco póstumo en el que ya ha empezado a trabajar.

«Quiero hacer lentamente este disco, el cual es «perfecto», durante el resto de mi vida, añadiendo canciones aquí y allá, y simplemente añadir en mi testamento que cuando muera se publique», ha contado Sheeran a la publicación estadounidense sobre su proyecto póstumo. Este también ha revelado que, al trabajar con Aaron Dessner, ambos se dieron cuenta de que habían escrito suficiente material para hacer otro disco diferente, el cual significaría «el comienzo de un viaje musical diferente».

Por esto mismo, Sheeran retiró tres canciones del tracklist final, tras determinar que estas eran «demasiado alegres» para ‘Subtract’. Ed contó que este segundo disco estaba ya siendo mezclado por Dessner, pese a que no existe ni fecha de salida ni título: «No tengo ninguna meta con este disco, solo quiero lanzarlo», concluyó Sheeran. Parece que este proyecto será el primero de otro ciclo de cinco discos, el cual no tendrá nada que ver con los signos matemáticos, pero sí que tendrá que ver con algún tipo de símbolo.

Por si fuera poco, además de estos dos discos junto a Aaron Dessner, Sheeran también habría completado un álbum colaborativo con J Balvin que incluye canciones con Burna Boy, Daddy Yankee, Pharrell Williams y Shakira, tal y como ha detallado el británico para Rolling Stone.

Dos días antes de la salida de ‘Subtract’, Sheeran estrenará su nueva docuserie en Disney+, titulada ‘Ed Sheeran: The Sum Of It All’. Esta serie de cuatro partes describirá el ascenso a la fama del cantante y cómo fueron concebidos algunos de sus mayores éxitos, además de incluir entrevistas con sus seres queridos y contenido de su archivo personal. Además, este viernes, Ed Sheeran lanzará ‘Eyes Closed’, el primer sencillo de ‘Subtract.