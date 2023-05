Jarreau Vandal es el «superhéroe» del R&B y funk holandés

El set de Jarreau Vandal es el plan que no te puedes perder este fin de semana si resides en Barcelona y los ritmos exquisitos del hip-hop y el R&B modernos son lo que te va. El productor holandés estará en la sala Razzmatazz mañana viernes 5 de mayo. Las entradas siguen disponibles.

Vandal es conocido por su faceta de beatmaker de hip-hop, como la exhibida en ‘Ginger Tea’ o ‘Break My Back’ con Ashnikko, pero hay que hablar también del rol de productor que ha ejercido en la carrera de la cantante Olivia Nelson: la canción que comparten, ‘Someone That You Love’, en un estilo que te gustará si echas de menos a los primeros AlunaGeorge o a los primeros Clean Bandit, se aproxima a los 30 millones de streamings.

Nacido en Maastricht, Ámsterdam, Vandal creció en en el seno de una familia musical y de pequeño descubrió las mieles del jazz, el soul y el funk escuchando las cintas de casete que tenía rondando por casa. Pronto se encandiló de Jamiroquai o A Tribe Called Quest y, más adelante, fue su propio abuelo quien le descubrió Logic, el programa de producción musical.

Vandal no tardó en introducirse en la escena clubbing de Ámsterdam y, tras su primer EP, ‘The Jarreau Vandal white label’, editado por Soulection, el artista amplió su repertorio con más epés y dos álbumes de estudio, ‘Anthology’ (2018), que te gustará si te gustan J Dilla o Madlib; y ‘Suburb Superhero: The Villain Within’ (2020), que te gustará si te gusta Kaytranada pero también Rema.

Precisamente Rema es uno de los artistas a los que Vandal se ha asociado recientemente, por la vía de un remix de ‘Dumebi’. Vandal también ha producido remixes para SNAKEHIPS (‘All My Friends’) y últimamente le has podido escuchar en el disco de remixes de PinkPantheress.