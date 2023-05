Dellafuente, top 5 en Discos España; The National, top 1 en vinilos

Quevedo continúa dominando la lista española de álbumes con ‘Donde quiero estar’, que mantiene el número 1 certificado como doble platino. Dellafuente logra la entrada más fuerte con el notable ‘Lágrimas pa otro día’, llegando directo al top 5, pese a que el álbum tan sólo contiene 8 canciones y ninguna ha logrado un éxito significativo a la altura de ‘Guerrera’. Solo un tema del disco se asoma por el top 100: ‘No te lo niego, ma dolío’ es exactamente el número 100 esta semana. Sin embargo, está claro que su público es fiel y también ha estado ahí para apoyar este lanzamiento pese a la ausencia de formato físico.

Con este dato, Dellafuente iguala el top 5 logrado por su disco ‘Descanso en poder’ en 2020 en la lista de streaming (en plena pandemia no había soporte físico). Y mejora mucho el puesto 26 obtenido por ‘Milagro’ en la Navidad de 2021, y el de ‘Tanteo’, que con 5 temas solo llegó al número 44.



- Publicidad -

Niña Pastori no logra el número 1

La segunda entrada más fuerte es la de Niña Pastori, que alcanza el puesto 6 con ‘Camino’. Niña Pastori fue número 1 en España en 2018 durante 2 semanas con ‘Bajo tus alas’, el que era su último disco hasta ahora. En aquellos tiempos, no contaba el streaming. Este nuevo álbum se ha presentado con singles como ‘Osú, qué niña’, ‘Pon que dale’ y ‘Bon dia’.



The National repiten top 15

The National llegan al puesto 15 en España con su nuevo disco ‘First Two Pages of Frankenstein’. Todos los álbumes de la banda de Matt Berninger posteriores a ‘High Violet’ han sido top 15 en España, destacando el número 8 conseguido por ‘Sleep Well Beast‘. El grupo puede presumir de ser número 1 en la lista de vinilos con «Frankenstein», incluso por delante de las reediciones de Britney Spears. El nuevo álbum de The National ha sido top 4 en Reino Unido y, ojo, ha conseguido ser número 1 en Bélgica, Holanda e Irlanda. Por el contrario, en Italia el dato es mucho peor: puesto 34. En Estados Unidos se espera un top 14.



- Publicidad -

Jessie Ware, top 100 por primera vez

Otra entrada que no podemos evitar destacar es la de Jessie Ware en el número 86 (top 28 en la lista de vinilos). ‘That! Feels Good!’ fue nuestro “Disco de la Semana” en los días de su lanzamiento. Ha sido top 3 en Reino unido por delante de The National. En España es la primera vez que la encontramos en el top 100.



Britney vende vinilos

Como decíamos se han reeditado 3 vinilos de Britney Spears y ocupan las posiciones 2, 3 y 4 entre los vinilos más vendidos en España. Son, respectivamente, ‘Blackout’, ‘Circus’ e ‘In the Zone’. En el top 100 oficial español que incluye LP’s, CD’s y streaming los encontramos en los puestos 44, 56 y 63.



- Publicidad -

Anaju, tímido top 75

Otras entradas en la lista española son ‘Seventeen 10th Mini Album FML’ de Seventeen, en el puesto 20; ‘Yo estoy vivo’ de Ñu en el número 43; y ‘Rayo’ de Anaju en el número 68. Sobre este último disco escribiremos próximamente.