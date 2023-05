Ojo con La Zarra: Francia sube en las apuestas de Eurovisión

Francia está protagonizando una de las sorpresas este año en Eurovisión. Es el país que más ha subido en las últimas semanas en las casas de apuestas. De estar fuera del top 10 ha pasado a ocupar el top 3, por delante de Ucrania, y solo por detrás de Loreen por Suecia y Käärijä de Finlandia con el «Cha Cha Cha».

La representante de Francia es La Zarra, una cantante de Montreal que obtiene su nombre artístico de su nombre real, Fatima Zahra Hafdi. ‘Évidemment’ es un tema que comienza como una espectacular balada de orquesta y arreglos de viento y piano, que luego deviene en un tema bailable. Para el estribillo, la producción es más bien hija de Daft Punk y Chromeo.

La puesta en escena ha gustado y desde los ensayos, Francia está un tanto disparada en las apuestas. Un pedestal y un espectacular vestido serán protagonistas, por lo que se ha podido ver en Youtube y redes sociales.

Sin embargo, en nuestro foro de Eurovisión, creen que esta subida en las casas de apuestas se debe a la novedad, a que su puesta en escena no se había visto antes, en una final nacional, a diferencia de la española. Indica, por ejemplo TuoneUdaina: “A mí lo de Francia en las apuestas me parece un poco Malta 2021, la verdad… Con lo mal que han caído históricamente los franceses en el continente, no veo a Europa votando en masa una actuación que, con el banderón francés de fondo y ella haciendo de Torre Eiffel, se intuye a todas luces un ejercicio de onanismo chovinista y oda a la grandeur de la France”.

Por otro lado, hay que reconocer que, tras una racha muy mala, Francia no debería tener tanto problema para conquistar a jurado y televoto, pues hace poco, el año en que Måneskin ganaron, quedaron en el 2º lugar con Barbara Pravi.





