Primera semifinal de Eurovisión 2023: minuto a minuto

Esta noche se celebra la primera semifinal de Eurovisión 2023 en el Liverpool Arena y desde JENESAISPOP estaremos contando minuto a minuto todo lo que pase tanto en las dos semifinales como por supuesto en la gran final. Blanca Paloma parte entre las favoritas, pero aún queda por detrás de las dos principales apuestas, Suecia y Finlandia, que se presentan en esta primera semifinal.

Noruega, Malta, Serbia, Letonia, Portugal, Irlanda, Croacia, Suiza, Israel, Moldavia, Suecia, Azerbayán, República Checa, Países Bajos y Finlandia son los 15 países que se presentan en esta primera semifinal.

El show ha comenzado con el desfile de un niño inglés cogido de la mano de una niña ucraniana representando el lema «unidos por la música», pues como todo el mundo recordará, Eurovisión se celebra en Reino Unido en nombre de Ucrania, país ganador el año pasado. El grupo de rock sinfónico ucraniano The Hardkiss ha actuado también en el inicio de show, pues su vocalista Julia Sanina es una de las presentadoras junto a Alesha Dixon y Hannah Waddingham. Os invitamos a comentar la primera semifinal en nuestros foros.

22.33 Rita Ora se ha personado en Eurovisión para presentar su single ‘Praising You’ y también un remix de la gran ‘Anywhere’ y ‘I Will Never Let You Down’.

22.25 En el interludio musical, la británica Rebecca Ferguson y la ucraniana Alyosha han cantado una versión de ‘Ordinary World’.

22.17 Divertidísima la performance de Finlandia, como ya sabíamos, en uno de los mejores equilibrios de la edición entre temazo, humor, staging, realización, etc.

22.13 Como dice nuestra compañera Mireia Pería, «Países Bajos, en su línea, mandando baladas soporíferas».

22.08 Bastante difuminada la canción de Chequia pero las vibras sectarias de su puesta en escena (con las cuatro integrantes vestidas de rosa pastel) y su saltarina coreografía les aseguran el puesto a la final.

22.03 Los Simon & Garfunkel de Azerbaiyán, en realidad gemelos, presentan una canción calcada a ‘Kiss Me’ de Sixpence None the Richer y otras cosas que comentamos en el podcast. Como dicen en nuestros foros, «van a por los 0 points».

21.58 Loreen se entrega a su papel de superheroína post-apocalíptica en la performance de ‘Tattoo’. Gran favorita para ganar Eurovisión, su escenario-sandwich ha generado memes, pero es elegante en su minimalismo sci-ci.

21.53 Moldavia apuesta por una performance de dance-pop tribal con un fuerte componente ancestral en sonidos y atuendos. Mejor explicado en nuestros foros: «Moldavia me convence los días pares, me horroriza los impares, y hoy es 9 de mayo».

21.48 La diva de Israel trae su propio «breakdance» a lo Chanel, pero la canción no es «fenomenal».

21.43 Cuando no nos hemos recuperado del cuadro anterior, Suiza presenta una balada para aburrir a las vacas.

21.40 Seguro que es la barrera lingüística, pero si estos son los Ojete Calor de Croacia, no nos estamos enterando. Al menos algo diferente, entre la exhibición de gayumbos, los cohetes fálicos, el bigote falso, configurando una sorprendente parodia de Putin.

21.36 Los Coldplay de Irlanda presentan fácilmente una de las mejores canciones de la semifinal. A J.K. Rowling no le gusta esto, pero sería sorprendente que no se clasificase.

21.32 Portugal sirviendo vedette y a la vez alegría folclórica portuguesa tiene un paso (casi) asegurado a la final.

21.24 Por un momento pensábamos que Radiohead se habían colado en Eurovisión. Era el grupo de Letonia, que se desmarca cambiando el formato de pantalla y ofreciendo una «balada de rock experimental».

21.20 La canción de Serbia empieza en plan Billie Eilish y termina metiendo su ritmo de electropop oscuro a lo Grimes. La inspiración de las pantallas en ‘Alien’ o ‘Blade Runner’ está bien pero la actuación ha dejado cierta sensación de vacío.

21.16 Malta sí saca provecho de su anodino funky con una actuación estupenda compuesta de varios microescenarios (un parque, una fiesta doméstica) que va a ser una de las más coloridas y memorables de la semifinal.

21.12 La épica vikinga de Noruega tiene pinta de que va a terminar completamente sepultada por el resto de actuaciones, y no solo por abrir el hielo… Digamos que lo ha apostado todo al «whistle» final.