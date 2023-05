Filtrado el single de Kylie Minogue, ‘Padam Padam’

Las primeras informaciones sobre el nuevo disco de Kylie Minogue apuntaban a que se empezarían a concretar noticias a principios de año. Llegado mayo los detalles oficiales se siguen sin conocer, pero con la filtración del (supuesto) primer single las cosas se han empezado a poner interesantes.

El tema, titulado ‘Padam Padam’ aunque NO es una versión de Édith Piaf, presenta un sonido de electro-house frío y oscuro similar al de Inna o Alexandra Stan. Digamos que vuelve la Kylie sexy de ‘Slow’ o ‘Skirt’ pero con un sonido más discotequero, ahora en formato TikTok: la canción no llega a los 3 minutos y prescinde de puente: acaba antes de que te des cuenta.

- Publicidad -

En foros como el de Popjustice ya se debate sobre si ‘Padam Padam’ es la «mejor canción de Kylie en 20 años» o una nadería, y hay incluso quien especula que la filtración habría sido deliberada, pues el audio (subido en muy mala calidad) es fácil de encontrar en la red y sigue disponible casi 24 horas después. Al fin y al cabo, este tipo de filtraciones sirven para crear un runrún inicial en internet, y ‘Padam Padam’ no parece destinada a gustar al público generalista.

Si los «insiders» están en lo cierto, ‘Padam Padam’ es una producción de Lost Boy, que ha trabajado con Ava Max o Ellie Goulding, y sale oficialmente el 18 de mayo, el viernes que viene. Parece que ‘Padam Padam’ ha sido una de las últimas adiciones al disco de Kylie, lo cual explicaría el retraso en su anuncio.

- Publicidad -

Ella ha dado migajas colaborando con Oliver Heldens en ‘10 Out of 10‘, un nuevo single que no ha podido pasar más desapercibido.