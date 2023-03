Kylie Minogue avanza nuevo single, ’10 out of 10′

Kylie Minogue ha anunciado nuevo single, una colaboración con el DJ y productor neerlandés Oliver Heldens llamada ’10 out of 10′ que sale el 5 de abril. El avance de ’10 out of 10′ subido a redes muestra un sonido electro y EDM que corresponde con los rumores que apuntan que el próximo álbum de Kylie podría traer un sonido electro. Sin embargo, no hay confirmación que ’10 out of 10′ presente o vaya a formar parte de ningún disco.

Arranca, parece, la nueva era de Kylie, sin que se sepa gran cosa aún sobre su nuevo álbum. Kylie ha dado muy poca información al respecto: ha dicho que será «feel good», pero eso ya lo era el anterior, ‘DISCO‘, y el anterior, y el anterior…

La pregunta quizá es quién es Oliver Heldens, pues a sus 28 años (nació en 1995), no es un productor veterano de la industria. Heldens es conocido por sus producciones discotequeras, en el estilo future house, como ‘Gecko (Overdrive)’ o ‘Turn Me On’, y es uno de los DJs mejor pagados del mundo. En España le hemos visto, por ejemplo, en el Arenal Sound. Curiosamente, uno de los éxitos de Heldens se titula ‘Koala’, como llamamos cariñosamente a Kylie en los foros.

Kylie ha sido noticia recientemente por dar su primer concierto público en unos cuantos años. Fue en el Orgullo de Sídney, en el que cantó algunos de sus éxitos e invitó a su hermana Dannii. Se esperaba que presentara nueva música entonces, pero no fue el caso.

Drum roll please… my new track ’10 out of 10’ with @OliverHeldens is coming April 5th! I can’t wait for you all to hear this 💖💖💖 10/10 to Oliver!!https://t.co/lINrER3tHN pic.twitter.com/uAE3JgUkVI — Kylie Minogue (@kylieminogue) March 29, 2023