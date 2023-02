Parecía que el 24 de febrero podía ser una fecha clave para los fans de Kylie Minogue, pues la cantante australiana se presentaba en el macroevento WorldPride en Sídney, y se sabe que ha estado trabajando en su nuevo álbum de estudio, el cual se presume terminado o casi.

Finalmente, Kylie ha actuado en el evento, y su regreso a los escenarios puede marcar el inicio de una nueva era. Sin embargo, Minogue no ha presentado nueva música, sino que ha cantado un repertorio de clásicos. En él le han cabido también dos joyas perdidas, ‘Light Years‘ (el tema que titulaba su disco de 2000), y ‘Supernova’, una de las pistas de ‘DISCO‘ que no fueron single.

- Publicidad -

El resto del setlist no ha incluido grandes sorpresas: ‘Spinning Around’ ha sido el tema inaugural y por supuesto ‘Your Disco Needs You’, la canción más gay de toda la carrera de Kylie Minogue, y ya es decir, no ha faltado. Lo que nadie esperaba es que la hermana de Kylie, Dannii, aparecería por allí para cantar a dueto con ella ‘All the Lovers’.

En Youtube pueden verse dos vídeos oficiales de la performance de Kylie, en concreto, de las actuaciones de ‘Your Disco Needs You’ y ‘All the Lovers’. Algún otro lo podéis ver en Twitter.

- Publicidad -

Por otro lado, la información acerca del nuevo álbum de Minogue siendo escasa. Sabemos que será un disco «feel good», ¿pero no lo son todos? Seguiremos informando.

Setlist:

Spinning Around

Get Outta My Way

Light Years

Supernova

Your Disco Needs You

Slow / Love To Love You Baby

Can’t Get You Out Of My Head

All The Lovers» (con Dannii Minogue)