Directo: segunda semifinal de Eurovisión, con vogue, «Edgar», España…

Esta mañana me decía una compañera que le había parecido muy bajo el nivel de la primera semifinal de Eurovisión. ¡Pero si ahí estaban Loreen, el “Cha Cha Cha” y la Chanel israelí! Aguarda a lo que espera esta noche, amiga, en la semifinal oficialmente boba.

La noche terminará, eso sí, con la subida a Youtube de la actuación completa y oficial de Blanca Paloma por España, que se mantiene fuerte en el 5º lugar de las apuestas. Como sabéis, desde hace unos años se suben unos ensayos del Big Five y el país ganador el año anterior, para que no partan en desventaja respecto a los semifinalistas. Para que la gente los vaya conociendo. Pero España está ya clasificada, como siempre, directamente a la final.

- Publicidad -

Entre las curiosidades que veremos esta noche, el homenaje a la cultura ball de Bélgica, el graciosete “Edgar” de Austria, y Brunette, por Armenia, que sube en las apuestas por su puesta en escena (en la imagen). Australia y el rock de San Marino están en el listado de estos 16 países, de los que se clasificarán otros 10. JENESAISPOP comentará en directo esta segunda semi a través de este artículo, Twitter y nuestro foro de Eurovisión, ofreciendo un “minuto a minuto”.

Dinamarca: Reiley / Breaking My Heart

Armenia: Brunette / Future Lover

Rumanía: Theodor Andrei / DGT (Off and On)

Estonia: Alika / Bridges

Bélgica: Gustaph / Because of You

Chipre: Andres Lambrou / Break a Broken Heart

Islandia: Diljá / Power

Grecia: Victor Vernicos / What They Say

Polonia: Blanka / Solo

Eslovenia: Joker Out / Carpe Diem

Georgia: Iru / Echo

San Marino: Piqued Jacks / Like an Animal

Austria: Teya and Salena / Who the Hell Is Edgar

Albania: Albina, Familja Kelmendi / Duje

Lituania: Monika Linkyté / Stay

Australia: Voyager / Promise

- Publicidad -