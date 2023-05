Actuación completa: Blanca Paloma, a por su top 5 en Eurovisión

Eurovisión ha subido a Youtube la actuación completa y oficial de Blanca Paloma, como parte de los últimos países del Big Five. Como sabéis, desde hace unos años se suben unos ensayos del Big Five y el país ganador del año anterior, para que no partan en desventaja respecto a los semifinalistas. Para que la gente los vaya conociendo. Y España se mantiene fuerte en el 5º lugar de las apuestas.

La actuación definitiva de Blanca Paloma, grabada durante uno de los ensayos con público, mantiene la esencia de Benidorm Fest (el principio representa un nacimiento), con alguna mejora: las bailarinas aparecen en un plano más discreto, y el montaje luce más cinematográfico y espídico. Como adecuado a esa producción electrónica que, parece que no, pero sí dirige la canción.

Blanca Paloma está impecable vocalmente, ya entrañable en su momento «arquera», y solo se echa de menos un elemento narrativo más definido que pueda ser comprendido en cualquier idioma, o algún truco escénico más, hacia el final. Por lo demás, la actuación es completamente magnética, diferenciable del resto, respetuosa con la tradición y el folclore, y además actualizada. Sin ser Serbia 2022, voy a utilizar esa palabra: vanguardista.

¿Podemos ganar, entonces? Es todo un misterio lo que pueda pasar con esto de ‘EAEA’. Me resultaría difícil creer que el jurado castigara una actuación impecable vocal y técnicamente, que no se parece a otra. Por ahí el top 10 o incluso el top 5 debería estar garantizado. Solo Suecia y quizá Finlandia lucen tan currados. ¿Francia? Menudo bluf el montaje final. ¿Israel? Nosotros lo hicimos antes. Después, lo que pase con el televoto, es un verdadero misterio. Es todo un cara o cruz. Comenzando por que actuaremos en la desfavorable primera mitad.

Por un lado, es fácil imaginar a los países del Este, tan amigos de lo folclórico, lo religioso, lo familiar… comprender el mensaje de esta actuación, y votar por España. Hay medio mundo aseverando que España tiene que mandar canciones muy españolas a Eurovisión, y esta lo es. Por otro, hay otro medio mundo diciendo que el flamenco no se va a entender en Europa, deseando citar a Remedios Amaya.

Entre el top 5 de Azúcar Moreno y el último lugar de ‘Hay quien maneja mi barca’, cualquier cosa parece posible en este momento. Pero la ilusión de todos estos meses, la esperanza con que acudimos este sábado al festival, con una remota posibilidad de ganar el certamen por primera vez en 54 años, no nos la quitará ni un bottom five como el de Barei. Gritaremos «¡No nos quieren!» y nos tomaremos una copa. En un festival acostumbrado a EuroDramas, quedémonos desde ya con el buen sabor de boca que nos está dando el viaje a Liverpool. ¡Vamos, allá, la Blanca Paloma!



