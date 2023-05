Rihanna y A$AP Rocky llaman a su bebé por Wu-Tang Clan

Rihanna y A$AP Rocky dieron la bienvenida a su primer hijo el 13 de mayo de 2022. En todo este tiempo, Rihanna no ha dejado de subir imágenes de la criatura a redes sociales, a través de su cuenta de Instagram @badgalriri o de TikTok.

Faltaba por conocerse públicamente el nombre del retoño. Las celebridades suelen hacer público el nombre de sus recién nacidos enseguida de que estos nacen, pero Rihanna y A$AP Rocky han pasado del tema, tanto que alguien se les ha adelantado.

Ha sido el tabloide británico Daily Mail el medio que ha obtenido el certificado de nacimiento del bebé de Rihanna y A$AP Rocky y ha revelado que su nombre es RZA Athelston Mayers. RZA es por supuesto el alias de uno de los integrantes de Wu-Tang Clan. Por otro lado, Athelston Mayers es el segundo nombre de Rakim, es decir, A$AP Rocky.

Rihanna acaba de ser noticia por acudir a la MET Gala vestida con un diseño floral de Valentino, por supuesto embarazada de su segundo hijo. La intérprete de ‘Rude Boy’ reveló su tripa durante su actuación en el intermedio de la Super Bowl: no, el «reveal» no sucedió en la MET, como pensaron algunos.

En la alfombra roja, Rihanna habló sobre su segundo embarazo, revelando que es totalmente diferente al primero: «Todo es diferente, no tengo antojos, tengo un montón de nauseas, todo es diferente pero lo estoy disfrutando, me siento bien, me siento con energía». En cuanto a nueva música: no sabe, no contesta.