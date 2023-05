Las 7 victorias de Suecia en Eurovisión

Con la victoria de Suecia en Eurovisión gracias a ‘Tattoo’ de Loreen, Suecia empata con Irlanda para convertirse en el país que más veces ha ganado el festival. El país escandinavo ha participado en el certamen en 62 ocasiones desde su debut en 1958, y solo ha perdido la oportunidad de hacerlo en tres, en 1964, 1970 y 1976. Aquí un breve repaso de las 7 victoria de Suecia en el Festival de la Canción.

ABBA / Waterloo (1974)

El verdadero precedente de lo hoy se entiende como «propuesta eurovisiva», en la que canción y puesta en escena son igualmente importantes, ABBA captaron la atención de Europa gracias a su alegre canción -ganando con un idioma que no era el nativo, algo inédito hasta entonces- y a su colorido vestuario. ‘Waterloo’ supuso para ABBA su billete sin retorno a la fama global y su éxito, además de masivo, fue internacional, pues llegó incluso a Estados Unidos, algo que hasta Måneskin se vería muy poco.

País anfitrión: Reino Unido

Posición de España: Peret quedó 9º con ‘Canta y sé feliz’.



Herreys / Diggi-Loo Diggi-Ley (1984)

Los hermanos Herreys ganaron Eurovisión en 1984 -celebrado en Luxemburgo- con esta actuación coreografiada en la que los verdaderos protagonistas son los zapatos dorados descritos en la letra. Una actuación con la que básicamente nacieron, al mismo tiempo, Rick Astley y los Backstreet Boys. ‘Diggi-Loo Diggi-Ley’ resume el sonido del pop de los 80 aunque la melodía, me atrevo a decir, es 100% Carpenters. Una de las actuaciones más icónicas de toda la historia de Eurovisión, ‘Diggi-Loo Diggi-Ley’ fue además la última vez que la canción de apertura ganó el festival, y han pasado 40 años.

País anfitrión: Luxemburgo

Posición de España: ‘Lady, Lady’ de Bravo quedó 3ª.



Carola / Fångad av en stormvind (1991)

Mientras el público general se pregunta -y doy fe- si es legal que un artista representa a su país en Eurovisión más de una vez, Loreen no es en absoluto la única persona que lo ha hecho ni tampoco la única procedente del país escandinavo que nos ocupa. Carola, algo así como la Paula Abdul sueca, ganó en 1991 con ‘Fångad av en stormvind’, una feliz canción que suena inspirada en ‘I’m So Excited’ de las Pointer Sisters. Era la segunda vez de Carola en el festival, pues ella ya había participado en 1983 con ‘Främling’, con la que quedó tercera. En 2005 volvió por tercera y última vez con ‘Invincible’ y quedó quinta.

País anfitrión: Italia

Posición de España: Sergio Dalma quedó 4º con ‘Bailar pegados’.



Charlotte Nilsson / Take Me to Your Heaven (1999)

A nadie se le ha escapado que, en 2024, Suecia volverá a acoger Eurovisión en pleno 50 aniversario de la victoria de ABBA con ‘Waterloo’. Casualmente, Suecia ganó Eurovisión en el 25 aniversario de ese mismo acontecimiento, además con una canción que no disimulaba en absoluto su inspiración en ‘Waterloo’, algo que los eurofans nunca han pasado por alto. Charlotte Nilsson (ahora apellidada Perrelli) es una de las cantantes más famosas de Suecia y volvió a participar en Eurovisión en 2008 con ‘Hero’, quedando en 18ª posición.

País anfitrión: Israel

Posición de España: ‘No quiero escuchar’ de Lydia quedó 23ª.



Loreen / Euphoria (2012)

‘Waterloo’ tiene fama de ser la mejor canción que ha ganado Eurovisión, pero los números respaldan especialmente a Loreen y su ‘Euphoria’, una canción que, tras su victoria en Eurovisión, alcanzó el número 1 en nada menos que 16 países, más que ninguna otra canción en la historia del festival. ‘Euphoria’ era el banger dance-pop definitivo y nadie a día de hoy lo ha olvidado. Lo que no imaginábamos es que Loreen volvería a ganar Eurovisión una segunda vez.

País anfitirón: Azerbaiyán

Posición de España: Pastora Soler nos dio una de las mejores posiciones recientes en el festival: quedó 10ª.



Måns Zelmerlöw / Heroes (2015)

Cada 10 años o así, Suecia gana Eurovisión. El patrón volvió a repetirse en 2015 con la victoria de Måns Zelmerlöw y su ‘Heroes’. Como canción, en un estilo un tanto OneRepublic, ‘Heroes’ puede no ser la mejor de las ganadoras, pero Zelmerlöw apostó el 50% a la puesta en escena, una maravilla de visuales interactivos con los que jugaba y bailaba in situ, que asombró a toda Europa. Uno de los grandes ejemplos de cómo se puede aprovechar la tecnología para completar una apuesta excelente.

País anfitrión: Austria

Posición de España: el ‘Amanecer’ de Edurne se instaló en 21º lugar.



Loreen / Tattoo (2023)

La segunda victoria de Loreen en el certamen da la razón a quienes opinan que ‘Tattoo’ es más que una versión 2.0 de ‘Euphoria’. Este nunca fue un caso como el de ‘Take Me to Your Heaven’, de haber sido así, estoy seguro de que la recepción habría sido muy diferente. ‘Tattoo’ podía estar cortada por el mismo patrón de ‘Euphoria’, pero como canción sabía diferenciarse, y la puesta en escena del emparedado sci-fi hacía el resto. Loreen es solo la segunda persona en la historia de Eurovisión que ha ganado más de una vez: le acompaña en el trono el irlandés Johnny Logan, que ganó en 1980, 1987 y 1992, en el tercer caso, como compositor.

País anfitrión: Reino Unido (en nombre de Ucrania)

Posición de España: ‘EAEA’ de Blanca Paloma se ha posicionado en 17º lugar.