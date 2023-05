Anohni and the Johnsons han anunciado su primer álbum de estudio en 13 años. ‘My Back Was a Bridge For You to Cross’ se pone a la venta el 7 de julio con otra de esas portadas icónicas que suele traer la banda de Anohni, ahora compuesta por un retrato en blanco y negro de la activista y drag queen Marsha P. Johnson, cuyo apellido inspiró el nombre del grupo.

El quinto disco de Anohni and the Johnsons (el primero desde ‘Swanlights‘) está inspirado, en parte, en ‘What’s Going On’, porque el disco de Marvin Gaye de 1971 incluye «canciones que respondieron a preocupaciones globales y ambientales por primera vez hace cincuenta años».

Marvin Gaye es una influencia evidente en el primer single de ‘My Back Was a Bridge For You to Cross’. Anunciado hace días, ‘It Must Change‘ revela hoy un sonido de R&B y soul clásico que remite al de ‘What’s Going On’ en su uso de percusiones y cuerdas. Incluso las partes recitadas remiten a aquel álbum.

Líricamente, ‘It Must Change’ es una afirmación de dignidad. «El modo en que me hablas, debe cambiar, el modo en que me tratas, debe cambiar», canta Anohni, porque «todos esos opuestos no existen, solo son una idea que alguien te ha metido en la cabeza». Anohni busca derribar la «ciudad en tu cabeza» con una carga de «amor que rebotará en toda la eternidad».

El vídeo de ‘It Must Change’ está protagonizado por la activista trans Munroe Bergdorf, quien «tanto ha hecho por la sociedad británica». Anohni considera a Munroe un ejemplo de «dignidad y de coraje ético».

Tracklist:

01 It Must Change

02 Go Ahead

03 Sliver Of Ice

04 Can’t

05 Scapegoat

06 It’s My Fault

07 Rest

08 There Wasn’t Enough

09 Why Am I Alive Now?

10 You Be Free