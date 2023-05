Christine and the Queens entrega su canción más trip-hop

Estos días hemos tenido muy presente a Marvin Gaye a raíz del juicio de Ed Sheeran por el supuesto plagio (ya descartado) de ‘Let’s Get it On’ en ‘Thinking Out Loud’. Ahora volvemos a hablar del genio del soul porque Christine and the Queens le samplea en su nuevo single.

‘Tears can be so soft’ se basa en un sample de Marvin Gaye. En concreto, el arreglo de cuerdas y congas sampleados pertenecen a ‘Feel All My Love Inside‘, uno de los cortes incluidos en la obra maestra de Gaye de 1976, ‘I Want You’.

- Publicidad -

Sin embargo, lo que realmente llama la atención de ‘Tears can be so soft’ es el estilo musical que exhibe. Estamos ante una producción abiertamente trip-hop, oscura y parsimoniosa, que en los foros ya ha recibido comparaciones con Massive Attack. El sonido de ‘Tears can be so soft’ trae ecos a ‘Blue Lines’ (1991), luego no podemos dejar de recordar que Massive Attack produjeron una versión de ‘I Want You’ interpretada por Madonna… quien es la gran artista invitada en el disco de Christine and the Queens.

Para no dejar ningún cabo suelto, hay que recordar que el tracklist de ‘Paranoïa, Angels, True Love’ ya nos daba pistas sobre la «presencia» de Marvin Gaye en el disco, pues el corte que sigue a ‘Tears can be so soft’ en la secuencia recibe el título de ‘Marvin Descending’.

- Publicidad -

‘Tears can be so soft’ es una canción especialmente personal en el repertorio de Héloïse Letissier, pues empieza con una referencia a su madre, fallecida hace unos años. «Añoro a mi madre», canta, para luego listar a otras personas a las que echa de menos, como a su amante, a hermano o a sus amigos. A estos últimos porque ahora le miran «con miradas frías». Christine escribe aquí una oda al acto de llorar, porque «las lágrimas pueden ser muy buenas para aquellos a quienes se sumergen en ellas».

‘Paranoïa, Angels, True Love’, un disco que Christine ha producido junto a Mike Dean, sale el 9 de junio y os recordamos que el francés lo presentará en el Primavera Sound.