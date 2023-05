Ed Sheeran, solo top 4 en España; Surfin’ Bichos, top 3 en vinilos

Sorprende la mala entrada de ‘-‘, el nuevo trabajo de Ed Sheeran en España. El disco también conocido como “Substract” ha tenido que conformarse con el puesto 4 en nuestro país, detrás de álbumes con meses o incluso un año de vida. Quevedo, Karol G y Bad Bunny se mantienen firmes en el top 3.

La ausencia de singles de éxito está marcando “Substract” y de hecho no encontramos ninguna canción del disco a lo largo y ancho de todo el top 100 español. Este disco rompe la racha de números 1 en Álbumes para Ed Sheeran en España, pues tanto “Divide”, como “Equal” como ’No 6 Collaborations Project’ sí fueron número 1 en nuestro país. El único consuelo que le queda a “Substract” ha sido ser top 1 en vinilos.

Aunque con cifras menos espectaculares que en otras ocasiones, “Substract” sí ha sido número 1 en Reino Unido, Australia, Austria, Holanda, Francia o Alemania. Sí que es cierto que se ha quedado sin top 1 en Estados Unidos, donde solo ha podido llegar al top 2, contenido por supuesto por Morgan Wallen.



La La Love You, a las puertas del top 20

Tras sumar un multiplatino con su single ‘El fin del mundo’, estaba por comprobar el alcance de La La Love You como vendedores de álbumes. Pese a la buena acogida de ‘El principio de algo’, en territorios ya de disco de oro, el nuevo disco de La La Love You queda fuera del top 10 e incluso del top 20. ‘Blockbuster’ no está tan claro que se convierta en un gran blockbuster llegando tan sólo al número 21. Veremos si al menos el disco se asienta como los álbumes de Viva Suecia y Rigoberta Bandini, que continúan en el top 50 varios meses después de su edición.



Stay Homas, top 30

Otros autores de virales durante la pandemia, Stay Homas, llegan a la lista al top 28. Su disco ‘Homas’ incluye temas en castellano, catalán e inglés. En 2020, sus EP’s ‘Agua’ y ‘Desconfination’ llegaron a ser top 10 en nuestro país.



Surfin’ Bichos, por primera vez en Discos España

El primer disco en 29 años de Surfin’ Bichos es el primer disco de Surfin’ Bichos que llega a la lista de álbumes. Tiene que conformarse con una entrada modesta en el puesto 60, castigado por el streaming, pero ojo: ‘Más allá’ es hasta top 3 en Vinilos. Lo que significa que en esa otra tabla ha entrado más alto que La La Love You (número 12).



Smashing Pumpkins, top 75

Smashing Pumpkins han publicado un disco triple llamado ‘Atum: A Rock Opera in Three Acts’ que está pasando desapercibido. En España el completado de la tercera parte ha llegado al puesto 62, mientras que en Reino Unido ha llegado al puesto 85, y en Estados Unidos al puesto 111. Los países más entusiasmados son Australia (puesto 5) y Alemania (puesto 18). Los años en que Smashing Pumpkins recogían el cuádruple platino en Estados Unidos por ‘Siamese Dream’ o incluso el disco de diamante por ‘Mellon Collie’ al ser este un disco doble, resultan cada vez más lejanos. En España consiguieron varios top 10 en Discos, como ‘Adore’.



Otras entradas: Le Sserafim, Pearl Jam, etc.

Otras entradas de la semana han sido ‘El favorito de las nenas’ de Alejo en el puesto 40 (incluye una colaboración con Saiko), ’20 años en más de 20 canciones’ de Andy y Lucas en el puesto 53, ‘Give Way’ de Pearl Jam en el 69 (es un directo), ‘Unforgiven’ del girl group Le Sserafim en el 70 y ‘Los reyes del mambo’ de Efecto Pasillo en el 80.