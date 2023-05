Alejandro Sanz expresa su desánimo: «No estoy bien, a veces no quiero ni estar»

Alejandro Sanz ha acudido a Twitter en las últimas horas para expresar el sentimiento de desánimo que vive estos días. El cantante asegura no encontrarse bien psicológicamente. «No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado».

En el mensaje, Sanz señala que ha decidido compartir su bajo estado de ánimo «por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano» y, aunque asegura estar «trabajando para que se me pase», y confía en que cuando se suba a un escenario «algo dentro me dirá qué hacer», agrega que «literalmente, a veces no quiero ni estar». Sanz dice querer «ser sincero» y «no entrar al ruido inútil», y espera que su mensaje sirva a alguien que esté pasando por la misma situación: «Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual».

El mensaje de Sanz ha sido recibido con muestras de apoyo y ánimo de sus seguidores, que extienden a Sanz su comprensión y le alientan a «refugiarse en lo que te haga feliz». También le dan las «gracias por ser vulnerable, siendo hombre, «donde muchas veces la sociedad les enseña que siempre deben ser fuertes».

Sanz está a punto de comenzar su próxima gira de conciertos en España, que empieza el 3 de junio en Navarra y le llevará por toda la geografía española antes de poner rumbo a Estados Unidos y América Latina. Al autor de ‘Corazón partío‘ le espera un año lleno de conciertos, pues su actual gira concluye a finales de octubre, en México.

El motivo de la gira de Sanz es su último disco, llamado como su apellido, si bien Alejandro ha publicado nueva música en los últimos tiempos: su colaboración con Danny Ocean, ‘Correcaminos’, está producida por Alizzz, y también le hemos escuchado acompañado de Eros Ramazzotti en ‘Sono’, de Camilo en ‘NASA’, o de Keny García en ‘Muero’.