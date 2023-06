Lewis Capaldi arrasa en UK y logra el top 30 en España

Quevedo continúa dominando la lista de Discos en España una semana más, con un ‘Donde quiero estar’ que tras 18 semanas ya ha conseguido el doble disco de platino.

Ghost, entrada más fuerte

La entrada más fuerte esta vez no la encontramos hasta el número 12, donde aparece ‘Phantomime’ de Ghost. El EP de versiones de la banda de metal ha sido número 1 en su país, Suecia, colándose en el top 10 de lugares como Reino Unido, Finlandia o Austria. En Alemania y Holanda ha quedado en el número 11, más o menos como en España.



Nicki Nicole, top 20

Por debajo, pero también en el top 20, está ‘Alma’ de Nicki Nicole, directo al 19. El disco de tan solo 10 canciones incluye colaboraciones como la de Rels B, ‘qué le pasa conmigo?’.



Lewis Capaldi arrasa en UK

Lewis Capaldi, que es número 1 en Reino Unido con números espectaculares (95.000 copias en 7 días, casi el disco de oro, de momento es el mejor debut de 2023 por encima de Ed Sheeran), llega al puesto 30 en España con ‘Broken By Desire to Be Heavenly Sent’. Este dato, que puede saber a poco, es una mejora respecto al número 44 que conseguía en nuestro país su debut. ¿Qué otros territorios han apoyado masivamente a Lewis Capaldi? Ha alcanzado el puesto 1 por supuesto en listas casi gemelas a la británica, como la de Irlanda, y la de Australia, y también en Holanda. En Italia y Francia el puesto se parece más al de España (top 31 y top 41, respectivamente), y en Estados Unidos, ha llegado al puesto 14. El artista encabeza la próxima edición de Dcode.



La Zowi y Cruz Cafuné subirán

También hay que pararse a hablar de La Zowi, que llega al puesto 65 con ‘La Reina del Sur’; y de Cruz Cafuné con ‘Me muevo con Dios’, que llega al número 85; en ambos casos con tan sólo 2 días y 1 computados, respectivamente. Ambos subirán la semana que viene en su primera semana completa.





Coldplay suben gracias a sus conciertos

Con motivo de sus conciertos multitudinarios en España, ‘Music of the Spheres’ de Coldplay pasa del puesto 80 al puesto 25, siendo la subida más fuerte de la semana. Este álbum es disco de oro en nuestro país.

Otras entradas de la semana en Discos España son la banda sonora de ‘Fast X’ en el número 41, ‘Paraíso 39’ de Juancho Marqués en el 64, ‘Drastic Symphonies’ de Def Leppard en el 86 y ‘El niño que nunca crece’ de Maki en el 89.