Kendrick Lamar y Baby Keem son Messi y Neymar en ‘The Hillbillies’

Kendrick Lamar y Baby Keem estrenaban hace un par de días su nueva colaboración, ‘The Hillbillies’. La canción samplea el tema de Bon Iver ‘PDLIF’. El título adelanta el carácter de Lamar y Keem, que son primos, en la letra y videoclip.

Hillbillies hace referencia al calificativo negativo que se usa para denominar a los habitantes de áreas rurales en Estados Unidos. Este adjetivo se refiere también a la serie ‘The Beverly Hillbillies’, en la que se narra la vida de una familia de pueblo que de un día a otro se ve con mucho dinero. De cierta manera, los raperos muestran eso en ‘The Hillbillies’.

- Publicidad -

La confianza y conexión entre los primos es muy notable a la hora de trabajar. Ya lo habían hecho en temas como ‘Range Brothers’ o ‘Family Ties’. Pero en esta nueva canción ambos juegan con comodidad. Se comparan con Messi y Neymar, se responden el uno al otro vacilándose o incluso con estrofas burlonas: «That’s a deep, deep, deep, deep, deep ocean (That twat) / Shorty say she celibate, I’ma keep hopin’ (And free your mind, she’s not)».

EL videoclip está dirigido por Neal Farmer, que ha trabajado con ambos artistas anteriormente, Miley Cyrus, SZA o Travis Scott. Aun así, el vídeo da las mismas vibes de casero y familiar, el director captó bien la dinámica de Lamar y Keen.

- Publicidad -

Es perfecto apoyo para la letra, retratando a ambos raperos fardando de riqueza -«I don’t buy much / I buy land, bro»-, de la ropa que visten -«I ain’t even gotta fact check / all I’m wearin’ is Wales Bonner»- o de la vida amorosa que tienen -«But Kendrick know I like irregular girls»-. La canción, sin el apoyo visual, no está completa.