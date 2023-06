Lizzo podría dejar la música por los comentarios sobre su cuerpo

Los comentarios sobre el cuerpo de Lizzo han sido una constante desde que se hizo más popular. El acoso que recibe es incansable. Tras la muerte de Tina Turner, la cantante hizo un tributo en uno de sus conciertos. En Twitter, una youtuber estadounidense llamada Layah Heilpern publicó un vídeo de ese momento en el que comentaba cómo era posible que «sea aún tan gorda con lo mucho que se mueve en el escenario». La cantante de ‘Good as Hell’ respondía al tweet diciendo que era lo primero que había visto al entrar a la red social.

Según NME, Lizzo añadió que ese tipo de comentarios tan repetitivos hacen que odie el mundo y que cada vez esté más cansada de tener que explicarse. No es novedad la actitud tan positiva con la que la cantante lleva el acoso al que es sometida en redes sociales o en medios de comunicación, pero no significa que no le afecte. Habló incluso de que las conversaciones alrededor de su físico han hecho que se haya replanteado dejar la música y desaparecer.

La artista cerró su cuenta en Twitter. Pero antes, añadió que «tiene suficiente dinero como para comprarse una granja y no tener que volver a joder con nadie nunca más».

Update: i locked my Twitter after this and felt better

How is Lizzo still THIS fat when she’s constantly moving this much on stage?! I wonder what she must be eating 🤣 pic.twitter.com/LjXIa4Rlj6

— Layah Heilpern (@LayahHeilpern) May 29, 2023