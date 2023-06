Taylor Swift y Matt Healy han roto su relación. Ambos cantantes llevaban saliendo desde principios de mayo y a ambos se les ha visto juntos públicamente en varias ocasiones. Además, el cantante de The 1975 asistió a los seis conciertos de la gira de ‘The Eras Tour’ en Nashville. Según la fuente citada por PEOPLE, Swift y Healy nunca han tenido nada «serio» y su relación siempre ha sido «casual».

Ni Swift ni Healy han hablado públicamente sobre su breve aventura. El líder de The 1975 sí pareció a aludir a ella recientemente durante un concierto. «¿Es todo un montaje? ¿Es sincero? ¿Hablará de ello alguna vez? Todas estas preguntas serán ignoradas en la próxima hora. Señoras y señores, somos The 1975».

A Swift y Healy se les llegó a relacionar en 2014. Ella fue fotografiada vistiendo una camiseta de The 1975, él una de ‘1989’. Cada uno fue visto asistiendo al concierto del otro. Sin embargo, Healy desmintió que él y Taylor estuvieran saliendo.

Por otro lado, Swift ha revelado el tracklist de ‘Speak Now (Taylor’s Version)‘ y el tracklist de canciones inéditas incluye sendas colaboraciones con Hayley Williams de Paramore y Fall Out Boy. Swift ha explicado que ‘Speak Now’ es su disco de cantautora y que ha querido colaborar con los dos artistas que más le han influido en su faceta compositiva. ‘Speak Now (Taylor’s Version)’ sale dentro de un mes, el 7 de julio.

01 Mine (Taylor’s Version)

02 Sparks Fly (Taylor’s Version)

03 Back to December (Taylor’s Version)

04 Speak Now (Taylor’s Version)

05 Dear John (Taylor’s Version)

06 Mean (Taylor’s Version)

07 The Story of Us (Taylor’s Version)

08 Never Grow Up (Taylor’s Version)

09 Enchanted (Taylor’s Version)

10 Better Than Revenge (Taylor’s Version)

11 Innocent (Taylor’s Version)

12 Haunted (Taylor’s Version)

13 Last Kiss (Taylor’s Version)

14 Long Live (Taylor’s Version)

15 Ours (Taylor’s Version)

16 Superman (Taylor’s Version)

17 Electric Touch (Taylor’s Version) (From the Vault) [ft. Fall Out Boy]

18 When Emma Falls in Love (Taylor’s Version) (From the Vault)

19 I Can See You (Taylor’s Version) (From the Vault)

20 Castles Crumbling (Taylor’s Version) (From the Vault) [ft. Hayley Williams]

21 Foolish One (Taylor’s Version) (From the Vault)

22 Timeless (Taylor’s Version) (From the Vault)