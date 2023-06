Aitana es la «niña buena que se vuelve mala» en ‘Las Babys’

Mientras ‘Los Ángeles‘ continúa posicionado entre los singles más populares en España, algo no tan habitual para un tema inspirado en el house, Aitana da su siguiente paso. ‘Las Babys‘ es su nuevo single, el segundo de la era ‘alpha’, y se basa en la melodía de ‘Saturday Night’ de Whigfield, como ya se sabía por los adelantos que Aitana había estado dejando en redes.

La presencia de ‘Saturday Night’, que sigue siendo uno de los hits de eurodance más populares (en Spotify supera los 122 millones de streamings), en ‘Las Babys’ es tan prominente que roza la versión, en lugar de la simple adaptación. En el estribillo, el tarareo y el acorde de piano house originales de ‘Saturday Night’ se usan directamente.

- Publicidad -

En ‘Las Babys’, Aitana se sumerge en los ritmos del eurodance y del house para contarnos que ha madurado, que ya no es la chiquilla de antes. Ella es la «niña buena que se vuelve mala», canta, en una posible referencia al ‘Good Girl Gone Bad‘ de Rihanna; a los viernes llega «high» y a su ex le dice «fuck you baby». En el momento de ‘Las Babys’ que más comentarios está generando, Aitana se vuelve loca «perreando toda la noché» y, de paso, se concede una licencia poética.

El vídeo de ‘Las Babys’ sitúa a nuestra protagonista en el meollo de una fiesta privada, en una mansión con piscina, donde las drag queens, los señoros con puro y los club kids se mezclan, champán en mano, mientras Aitana baila algo parecido a La Macarena o pincha. Un producto pensado para las radios, las discotecas gay, TikTok… y también para la evolución de la propia Aitana, que prepara a todas luces su disco más entregado a las pistas de baile.



- Publicidad -