Craig Jones, en Slipknot desde 1996, deja el grupo

Slipknot afronta el inicio de su gira europea -que comienza en Austria- con la confirmación de no una sino dos bajas dentro de sus filas. Craig Jones, al mando del teclado y de los samplers en Slipknot, ha abandonado la formación. Slipknot no ha dado más explicaciones y simplemente ha comunicado que Craig y la banda han decidido tomar caminos separados.

Conocido por el número 5 o por el alias numérico 133, Craig Jones no es uno de los miembros fundadores de Slipknot, pero sí es uno de los más longevos, pues entró al grupo en 1996, poco después de que Slipknot terminara de grabar la maqueta de su primer disco, ‘Mate. Feed. Kill. Repeat.’, sustituyendo al guitarrista Donnie Steele.

La segunda baja de Slipknot es menos dramática: el último miembro fundador del grupo que queda, el batería Shawn «Clown» Crahan, ha decidido abandonar la gira actual de Slipknot para cuidar de su mujer enferma. No obstante, Shawn promete que volverá a la carretera «lo antes posible».

Slipknot se encuentran enfrascados en la gira promocional de su último disco, ‘The End, So Far‘, que salió el pasado mes de septiembre y alcanzó el número 1 de álbumes en Estados Unidos y Reino Unido. En España quedó en el 15º puesto.

En 2021, Joey Jordison, uno de los integrantes originales de Slipknot, falleció repentinamente a los 46 años. Jordison no era miembro de Slipknot desde 2013.