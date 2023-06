Foo Fighters dejan a Noel Gallagher sin número 1 en álbumes en UK

Foo Fighters se hacen con el número 1 de álbumes en Reino Unido con su trabajo ‘But Here We Are’. Dejan en segunda posición a Noel Gallagher´s High Flying Birds y su disco ‘Council Skies’. La lucha ha estado muy ajustada. Ambos álbumes han cambiado de posición tres veces durante toda la semana, pero al final Foo Fighters se ha coronado con su sexto top 1.

‘But Here We Are’ es su undécimo disco, pero el primero sin su batería Taylor Hawkins, que murió el año pasado. Otros de sus top 1 han sido ‘One By One’ (2002), ‘Echoes, Silence, Patience & Grace’ (2007), ‘Wasting Light’ (2011), ‘Concrete And Gold’ (2017) and ‘Medicine At Midnight’ (2021).

Por otro lado, Noel Gallagher no ha podido continuar su racha de números 1. En sus 29 años de carrera, Gallagher había logrado el top 1 con todos sus 12 álbumes (ocho con como parte de Oasis y cuatro con High Flying Birds). Si lo hubiese logrado, su récord le habría igualado a los Beatles. No ha podido ser por, exactamente, 4.871 ventas. Pero hay lado positivo: ‘Council Skies’ ha sido el segundo disco más consumido en el último año, después de ‘The Car’ de Arctic Monkeys.

También entran en el top 20 británico ‘Hana’ de Sophie Ellis-Bextor en el número 8, ‘Gratest Hits’ de Louis en la 11ª posición, ‘Shadow Kingdom’ de Bob Dylan en la 14ª o ‘Shaking Hips and Crashing Cars’ de Royston Club en el número 16. Por último, en el puesto 18 ‘Last Man Dancing’, de Jake Shears.

