Parte de la redacción evalúa ‘LAS BABYS’, el nuevo single de Aitana, que se basa en la melodía de ‘Saturday Night‘ de Whigfield, y ya se ha posicionado en el top 5 de Spotify España.

«Me dice el otro día una amiga, medio escandalizada: “¡Aitana ha hecho una versión del ‘Saturday Night’ de Whigfield ! ¡Ahora la gente joven no conocerá la original!”. Yo le recordé que nuestra generación se tragó que el ‘Désenchantée’ era una canción de Kate Ryan, hasta que descubrimos que la original era de Mylène Farmer. Empatados. ‘LAS BABYS’ es una versión bastante fiel (“Dee dee na na na” inicial incluida), desenfadada y vitalista, que potencia el elemento épico, añade subidón y rebaja la melancolía de la original. De paso la convierte en una oda a la sororidad y al carpe diem. Lo que faltará por ver es quién va a ganar la batalla de bodas, saraos y fiestas mayores este verano. Porque el mayor handicap de ‘LAS BABYS’ es que no tiene coreografía… O la mayor ventaja: las que nunca logramos aclararnos con estas cosas de mover ahora la mano así, ahora la pierna asá, le agradecemos a Aitana que nos la permita bailar, al fin, a nuestra bola». Mireia Pería

- Publicidad -

«Aitana es la última en subirse al carro de la moda de arrasar con éxitos antiguos de eurodance para conseguir uno propio con LAS BABYS, cuyo gancho se lo debe enteramente a Saturday Night de Whigfield. Ni aquella es una canción particularmente buena -digamos que es simplemente graciosa- ni por supuesto lo es esta. La música de Aitana no se caracteriza precisamente por su originalidad pero esto ya es una fórmula tan desganada, tan predecible que no causa indiferencia sino puro rechazo. De la misma manera que la espantosa ‘I’m Good (Blue)’ de David Guetta y Bebe Rexha, se las apaña para que los menos de 3 minutos que dura sean absolutamente irritantes. Qué bajón ver cómo Aitana ha pasado de sacar una canción tan sólida como ‘Los Ángeles‘ a LAS BABYS, una horterada en la que no funciona nada, ni siquiera cuando quiere ser graciosa con ese «Fuck you, baby (iba a decir sorry perdón)» a lo Rigoberta Bandini. No quiero volver a escucharla en mi vida, pero todo parece indicar que me espera un verano largo, largo…» Fernando García



- Publicidad -