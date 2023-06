Rosalía ni confirma ni desmiente el guiño a Hunter Schafer en ‘Tuya’

‘Tuya’, el nuevo tema de Rosalía, ha dado lugar a muchas especulaciones en redes sociales (para variar). La canción ya había sido calificada de historia de amor incluso antes de su estreno. Y el protagonista no era Rauw Alejandro. El detonante fue una vocal malentendida en el estribillo, «Solo esta noche soy tuya, tuya / Solo esta noche ere’ mío, mío». El acento y la pronunciación de la segunda frase hacen que parezca que Rosalía dice «mía». Por su lado, los fans en Twitter quisieron creer que la canción estaba dedicada a una mujer. Las sospechas incluso se aventuraban a relacionar ‘Tuya’ con la amistad entre Rosalía y la actriz de ‘Euphoria’ Hunter Schafer.

Estos rumores no son nuevos, ya se había relacionado a ambas antes de que Rauw entrase en escena. Pero en esta ocasión, Rosalía sí ha dicho algo. Esta mañana ha dado una entrevista en LOS40 en la que le han preguntado por este tema. «Algo he visto por ahí, sí…», respondía. Pero luego no se ha dejado caer para ningún lado de la historia. «Con lo bonito que es que cada uno se haga su historia… A mí como escritora me gusta que cada uno se haga su propia película. Es la gracia. Yo como escritora tiro de ficción y de experiencia personal. Nunca voy a romper la magia de decir esto es ficción y esto es personal. La mayoría de veces está mezclado».

Posteriormente ha hablado acerca de una colaboración soñada con Lana del Rey o del significado de ciertos números en el videoclip. También ha desmentido el discurso secreto que se les había dado. De todas formas, en Twitter, siempre habrá alguien con más imaginación que ella misma que le dé otras connotaciones. Quizá alguna vez acierten.

