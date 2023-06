‘Say Yes to Heaven‘ es ya uno de los mayores éxitos de la carrera de Lana Del Rey. El tema, rescatado de los descartes de ‘Ultraviolence‘ (2014), se ha viralizado en TikTok y su éxito ha traspasado a las listas oficiales como ningún tema de «Ocean Boulevard» ha logrado. ‘Say Yes to Heaven’ ha entrado en el nº9 de Reino Unido, en el nº54 de Estados Unidos y también en el nº8 de Irlanda, el nº10 de Nueva Zelanda, el nº20 de Australia, el nº34 de Canadá, el nº41 de Alemania o en el nº90 de Francia. Nada mal para una artista que no suele colar singles en las listas de éxitos, pues Lana es sobre todo artista de álbumes.

Mejor aún, ‘Say Yes to Heaven’ se mantiene fortísima entre los 30 primeros puestos de las canciones más escuchadas en Spotify Global, concretamente en el número 24, entre hits de Yandel y The Weeknd. En solo 10 días suma más de 35 millones de streamings (entre su versión normal y la acelerada) y no es descabellado pensar que vaya a superar los 54 millones de «Did you know» y los 70 millones de ‘A&W‘ en muy poco tiempo.

El responsable del éxito de ‘Say Yes to Heaven’ es evidentemente TikTok, donde el tema se ha viralizado. De hecho, el viral viene de lejos: ya en 2022, ‘Say Yes to Heaven’ empezó a circular en la plataforma y en marzo de 2023 UMG y Polydor reclamaron los derechos de la canción.

Pero, más allá del viral, ‘Say Yes to Heaven’ está aguantando en listas por méritos propios. Quizá hay un anhelo por aquella Lana que fabricaba hits como ‘Born to Die’, ‘West Coast’ o ‘Lust for Life’ y ‘Say Yes to Heaven’ logra sonar mucho más accesible, inmediata y pegadiza que todo el último disco de Lana, un trabajo centrado en los textos y en la narrativa, sin apenas singles. Quizá Lana deba reflexionar sobre qué temas mete y cuáles deja fuera de sus discos, pues sus fans han entendido las posibilidades de ‘Say Yes to Heaven’ más que ella y además desde el primer momento: el tema se filtró en 2020 y era uno de los inéditos favoritos de los fans desde entonces. Su éxito es justicia poética.

Y ojo porque la repercusión de ‘Say Yes to Heaven’ no se quedará aquí, pues el tema va a ser enviado a las radios americanas: el 5 de junio empezará a sonar en la llamada ‘US adult alternative radio’ y el 6 de junio lo hará en la radio alternativa general. Todo esto mientras la promoción de su disco «Did you know» continúa: el vídeo de ‘Candy Necklace‘ salió no hace ni un mes.