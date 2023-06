Amaarae es una ninja en medio de disparos en ‘Wasted Eyes’

Entre los nuevos discos publicados esta semana se encuentra ‘Fountain Baby’, el nuevo trabajo de Amaarae. Se trata de su debut en Interscope y será el Disco de la Semana en estas páginas.

‘Co-Sign‘, el segundo sencillo de ‘Fountain Baby’, ya fue Canción Del Día gracias a sus divertidas referencias zodiacales. En ‘Fountain Baby’ son varios los cortes destacados, entre los cuales hoy nos detenemos en otro de los singles oficiales.

‘Wasted Eyes’ es uno de los temas más potentes de ‘Fountain Baby’ a nivel de producción. Es evidente porque su base contiene efectos de disparos, una idea que no podemos asociar ya solo a M.I.A., pues también La Zowi le ha sacado jugo.

El contraste entre la dureza de la base y la dulce voz de Amaarae sobresale en ‘Wasted Eyes’, construyendo una dignísima producción de afrobeat moderno. En ella, Amaarae nos canta que es una «ninja» en la discoteca, pero que prefiere no enamorarse: «tengo demasiadas cosas que perder, y tú no me quieres con todo tu honor».

El videoclip de ‘Wasted Eyes’ continúa en la paleta de color azul oscuro que podemos ver por ejemplo en la portada de ‘Fountain Baby’ o en la imagen que ilustra este post: dirigida por Lauren Dunn, vemos a Amaarae haciendo de nija frente a una pecera. Misteriosos visuales para una canción imponente.