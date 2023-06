La «canción final» de los Beatles saldrá este año… gracias a la IA

Paul McCartney se encuentra trabajando en la «canción final» de los Beatles. ¿Pero esa no era ‘The End’, de ‘Abbey Road‘ (1969)? Sí, pero McCartney piensa lanzar otra que saldría a finales de 2023. Y está echando mano de la inteligencia artificial para que sea así.

En una entrevista para el programa Today, de BBC Radio 4, Paul ha explicado que está usando un programa de inteligencia artificial para «extraer» la voz de una maqueta vieja de John Lennon, y construir la que considera la canción final de los Beatles. El programa es el mismo que empleó el editor de diálogo Emile de la Rey en ‘Get Back‘, el documental sobre los Beatles, para separar las voces de los Beatles de los instrumentos.

- Publicidad -

La canción a la que se podría referir McCartney es ‘Now and Then’, una maqueta en la que lleva trabajando años, y que Yoko Ono le envió en 1994. Lennon la grabó en 1978, con grabadora y piano, dos años antes morir, con intención de que Paul la usara. La grabación de ‘Now and Then’ era demasiado precaria y contenía ruido de fondo, tanto que George Harrison se negó a trabajar en ella al considerarla inservible. Por eso, ‘Now and Then’ se excluyó de la ‘Antología’ de los Beatles de 1995, en el que se recuperaron dos maquetas grabadas por Lennon después de la separación de los Beatles, ‘Free as a Bird’ y ‘Real Love’.

McCartney no es un novato en esto de cantar con hologramas: en su última gira se marcaba un «dueto virtual» con John Lennon. «Juntos» cantaban ‘I’ve Got a Feeling’ del disco ‘Let it Be‘ mientras las pantallas proyectaban imágenes de la icónica actuación de los Beatles en aquella azotea de Londres.

- Publicidad -

Todo esto lleva a preguntarnos si es realmente necesario publicar una «canción final» de los Beatles… 50 años después del final de los Beatles. ¿Seguro que tiene algún interés o mérito artístico? ¿No prefiere McCartney seguir mirando al presente y al futuro, colaborando con gente como Pheobe Bridgers, Anderson .Paak o St. Vincent, como en su último disco?